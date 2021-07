KDY: Středa 21. června od 21 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: 250 Kč

Své představení s názvem Please leave a message přiveze tento renomovaný ansámbl již zítra, 21. července ve 21 hodin do České Lípy, konkrétně na hrad Lipý, kde tato výjimečná inscenace zapadne do mozaiky letních akcí pořádaných příspěvkovou organizací Kultura Česká Lípa.

Šest performerů v režii Pavla Šťourače přináší na jeviště otázku důležitosti jazyka v našem životě. Touhu člověka komunikovat, vytvářet svou identitu, něco po sobě zanechat. Vše zobrazeno tancem, pohybem, doplněno o živý hudební doprovod a špičkový světelný design. Inscenace, která se odehraje pod širým nebem a v příjemném prostředí nádvoří hradu Lipý tak slibuje nevšední kulturní zážitek.

„Toto představení patří k hlavním bodům našeho letního programu a my jsme rádi, že se nám ho podařilo získat právě do hradních prostor a rozšířit tím zase pestrost naší letní programové nabídky. Doufáme, že to naši diváci ocení v podobě zaplněného hlediště,“ doplňuje ředitelka Kultury Česká Lípa, Tereza Vraná.

Vstupenky lze zakoupit na pokladně Centra textilního tisku u hradu Lipý v čase 9 – 17 hodin nebo tamtéž hodinu před akcí. Pro návštěvníky také platí povinnost prokázat se před vstupem potvrzením o negativním testu na covid-19, potvrzením o prodělání nemoci, či očkování.

Milan Kořen