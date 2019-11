KDY: Do neděle 10. listopadu

KDE: Městské muzeum Mimoň

ZA KOLIK: 20 - 100 Kč

V galerii je vystavena filmová technika sběratele Milana Wolfa, který provozuje filmové muzeum v pražské Branické ulici. Nalezneme zde vše, co se týká prvopočátků i další historie kinematografie. Milan Wolf je známý dokumentarista a sběratel. Od mládí sbírá staré promítačky, fotoaparáty, kamery a hlavně staré filmy a vše, co se týká filmu a jeho počátku do roku 1945. Muzeum je otevřené od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, o víkendech až do 17 hodin.