KDY: Úterý 1. října od 17 hodin

KDE: Městská knihovna Česká Lípa (čítárna)

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Vydáme se do skalních měst, na českorajské sopky, na hrady, zámky a tajemné zříceniny. Uslyšíte příběhy o lidech, kteří zde stále žijí a jsou věhlasnými šperkaři, skláři a brusiči drahých kamenů. Zažijeme překvapivá dobrodružství a odhalíme některá tajemství tohoto čarokrásného kraje. Víte, že když se procházíte Prachovskými skalami nebo Hruboskalským skalním městem, tak kráčíte po dně křídového moře? Že rozeklaný hřeben Suchých skal byl také mořským dnem, které se před miliony let tektonickými pohyby přetočilo z vodorovné do svislé polohy? Možná konečně pochopíme genialitu a výjimečnost velikánů české historie - Albrechta z Valdštejna a Járy Cimrmana. Určitě získáte řadu námětů, kam se vydat na výlet.