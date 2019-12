KDY: Úterý 10. 12. od 10 hodin

KDE: Městská knihovna Česká Lípě

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Spisovatel, cestovatel a hudebník Josef Pepson Snětivý se vydává do českých ulic, zákoutí a regionů, pod povrch moderní zástavby i do archivů – a představuje skryté skvosty na místech, kde by je často nečekal ani poučený čtenář. Jeho mapování památek, záhad a zajímavostí už vydalo na pět svazků edice Skrytá krása naší země, napsaných v tandemu s Otomarem Dvořákem. Své objevy na Českolipsku představí slovem i fotografiemi a nebude chybět ani hudební doprovod.

Josef Pepson Snětivý ke svému českolipskému pořadu říká: „Sám se divím, jak mně, coby milovníkovi historie a památek, toto město dlouho unikalo. Ale dnes, po několika objevných cestách do zdejšího kraje, už řadím Českou Lípu hodně vysoko na seznamu sídel, která rád a opakovaně navštěvuji a prozkoumávám."

Pokud by měl jmenovat nejoblíbenější objekt, zmíní nádherný areál kláštera obutých augustiniánů, v němž najdeme celou řadu pozoruhodných památek. „Přitažlivý je pro mě i tím, že za něj vděčíme hlavně mému velkému historickému oblíbenci Albrechtu z Valdštejna. Také další svatostánky ve městě, stejně jako drobné sakrální památky, mají svůj půvab a představím je slovem i fotografiemi," dodává.

A nezůstane přirozeně jen u nich. Seznámí posluchače i s tím, co zbylo z kdysi celé řady panských sídel, rovněž se zajímavými prvky, které pocházejí z mnohem mladších dob, snad zbude čas i na promítání filmu. „A rozhodně nebudou chybět mé písně. Zdejšímu publiku, za kterým ke své radosti jezdím už pravidelně, rád zazpívám a zahraju na saxofon," dodává.