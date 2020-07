KDY: Od úterý 30. června

KDE: zámek Zákupy

ZA KOLIK: 50 - 140 Kč

První prohlídka vybraných interiérů zámku s výkladem určeným pro děti do 10 let se koná zítra v 10:15 hodin. Průvodkyně oblečená v kostýmu princezny si s dětmi během této prohlídky poutavou formou vypráví o historii zámku, výzdobě místností a zajímavých předmětech. Speciální prohlídky se konají každý den v 10:15, v 12:15 a v 14:15 hodin. Děti do 10 let zaplatí 50 korun.