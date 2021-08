Noční prohlídky

KDY: Úterý 10. srpna v 19 a 21 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: 100 Kč

Netradiční nahlédnutí do historie českolipského Vodního hradu Lipý nabízejí noční prohlídky této památky. Další se konají v úterý 10. srpna. Kromě výkladu z historie, jaký mohou návštěvníci slyšet i v rámci klasické prohlídky, se tentokrát mohou setkat tváří v tvář s osobnostmi spjatými s hradem Lipý napříč celou jeho historií, obdivovat šermířské souboje a dokonce i nahlédnout do praktik středověkého útrpného práva. Mimo jiné nahlédnete do hradní mučírny a ochutnáte dobovou kuchyni. Prohlídka trvá cca 70 minut

Prázdniny na věži

KDY: Úterý 10. srpna (do 15. srpna)

KDE: zámek Lemberk

ZA KOLIK: 60 Kč



Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk. Věž bude otevřena po celý týden vždy od 9.00 do 16.30 hodin.

Kocour v botách

KDY: Úterý 10. srpna v 19 hodin

KDE: Lesní divadlo Sloup v Čechách

ZA KOLIK: 50/100 Kč

Pohádkový muzikál o rozmazleném kocourovi Mikim, který si bez dovolení půjčí zlaté mušketýrské boty, které mu pak díky kouzlu nejdou sundat.

Bez věcí nad věcí

KDY: Úterý 10. srpna od 21 hodin

KDE: Letní kino Dubá - Nedamov

ZA KOLIK: 100 Kč



Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají díky sázce všeho, co vlastní. Každý den dostanou jednu ze svých věcí zpět. Během této výzvy si možná uvědomí, že jediné, bez čeho nelze žít, je přátelství.