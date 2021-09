Filmovou klasiku Federica Felliniho – Silnice, kterou do divadelní verze mistrně převedla Lída Engelová, spatříme na konci října. Bára Hrzánová a Radek Holub v roli potulných komediantů, dojímají i přináší zamyšlení nad námi samotnými. Poselstvím hry se stává, že každý kámen na světě má smysl. Stejně tak každý člověk, i ten nejubožejší.

Ve druhé polovině září bude novoborské divadlo hostit divadelní společnost Háta s představením Kaktusový květ. V hlavní roli šviháka doktora Juliana se představí Lukáš Vaculík, který poblázní nejedno děvče. Jde však do tuhého, když si naivní Toni usmyslí si ho vzít. Konec měsíce završí představení divadla Palace: Neperte se, prosím Vás! Komedie plná zvratů a nečekaných událostí, které mohou potkat kohokoli z nás. ​V rámci čtení poslední vůle po otci, se objeví tajemná dědička, která má získat největší poddíl. V hlavních rolích uvidíte Ladislava Hampla a dokonale zamaskovaného Miroslava Etzlera.

Pod režijním vedením Jakuba Nvoty rozehrávají spolu s Petrem Motlochem sérii neuvěřitelných životních událostí. Bernard je hravým lhářem, který se dokáže vykroutit i ze zdánlivě bezvýchodných situací a vymýšlí si s takovou intenzitou, jako by to byl skutečně zažil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.