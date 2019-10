KDY: Středa 25. 9. od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Nový Bor

ZA KOLIK: 100 Kč

Představení je hledáním odpovědi na otázku, zda mohou být zrovna kalhoty symbolem, ikonou něčeho, co nás převyšuje, co nás dělá důstojnějšími, svobodnějšími, něčím, co nám dodá odvahy, sebevědomí. Příběh popisuje život tří generací jedné rodiny a právě kalhoty jsou zde katalyzátorem dění. Byla doba, kdy džíny ovlivňovaly životy lidí…