KDY: Středa 9. října od 19 hodin

KDE: Zámek Děčín

ZA KOLIK: 290 / 400 Kč

Tradiční festivalovou zastávkou v Ústeckém kraji, který festival zařadil do svého prestižního programu Rodinné stříbro, je již řadu let Zámek Děčín a jeho Knihovní sál. V letošním roce sem festival ve středu 9. října zasazuje pokračování pocty české hudbě.

Připraven bude večer dvořákovský, který festivalovému publiku nabídne jeden z nejoriginálnějších projevů mistrovy hudební fantazie, který Dvořákovi otevřel dveře k mezinárodnímu věhlasu, Moravské dvojzpěvy. Pěveckých partů v tomto díle se ujme duo respektovaných pěvkyň, které se tomuto tématu s úspěchem věnovali i na nedávno vyšlé a kriticky ceněné nahrávce pro Supraphon, tedy Simona Šaturová a Markéta Cukrová. Simona Šaturová je pěvkyní mezinárodního formátu, která s úspěchem vystupuje na předních evropských operních scénách a své renomé si vydobyla i v koncertním repertoáru, o to větším potěšením je, že se poprvé představí i na festivalu Lípa Musica.

Markéta Cukrová patří k předním českým mezzosopranistkám, které také zanechávají výraznou stopu i na mezinárodní scéně a po řadě vystoupení především v oblasti staré hudby, se festivalovému publiku Markéta Cukrová představí i jako interpretka české hudby 19. století. Pěvkyně doprovodí klavírista Vojtěch Spurný, který současně provede i několik klavírních děl Dvořáka včetně Eklogů.



„Dvojzpěvy jsou typickým dílem Antonína Dvořáka a jeho širokého hudebního srdce. Autor zachovává lidovou notu, ale zároveň k ní přidává svůj intelektuální obsah a silnou citovost. Lidovou hudbu povyšuje a zároveň hluboce respektuje. K tomuto druhu tvůrčího přístupu mám velký obdiv,“ říká Markéta Cukrová, autorka myšlenky projektu a dodává: „My jsme se do Dvojzpěvů beznadějně zamilovali! Komořina je nejobtížnější disciplína v rámci klasické hudby. Vyžaduje velkou technickou i muzikantskou připravenost, hodně síly, tvůrčí energie a fantazie. A to všechno dvojnásob, pokud je autorem Dvořák. Je potřeba pečlivě číst jeho zápis, nic nepřehlédnout. Když jste dostatečně pozorní, Dvořák vás dílem přesně provede. Ve Dvojzpěvech je plno něhy, poezie, humoru. Nejsou výlučnou hudbou pro fajnšmekry, jsou naopak přístupné a srozumitelné všem posluchačům.“



Z České Lípy bude do Děčína vyrážet festivalový autobus. Více na lipamusica.cz.