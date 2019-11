KDY: Čtvrtek 21. 11. od 20 hodin

KDE: U Bílýho černocha Česká Lípa

Zvuk hudby nás v některých bodech odvede z jazzu, což nás přirozeně přivede na nečekaná místa. Mexický hudebník Hugo Fernandez se nedávno usadil v Berlíně po více než deseti letech v Madridu. Vystudoval Berklee College of Music (Boston), magisterský titul v jazzu na University of New Orleans. Jeho bydliště se mnohokrát změnilo a tomu dalo příležitost se setkat, spolupracovat a učit od vynikajících umělců. Jeho vývoj a povolání ho vedlo k vybudování vlastního pohledu, kde bohaté dědictví jazzu koexistuje s energií jiné hudby, jako je klasická hudba, pop-rockový a světový folklór atd.