KDY: Pátek 18. 10. od 19 hodin

KDE: KC Sever Cvikov

ZA KOLIK: 120 Kč

Koncert s povídáním Josefa Fouska, známého českého básníka, textaře, spisovatele, humoristy a písničkáře. Na přelomu 60. a 70. let absolvoval Lidovou konzervatoř výtvarné fotografie u prof. Jána Šmoka. Do povědomí české veřejnosti se poprvé zapsal jakožto host Miloslava Šimka v pořadech Divadla Semafor později Divadla Jiřího Grossmanna, kde také účinkoval až do roku 1998.