Tato skladba patří k nejsložitějším dílům, která kdy byla napsána pro klávesové nástroje, v rámci cyklu však bude představena v pozoruhodné Sitkovetského verzi pro smyčcové trio. Jednotlivých partů se ujmou výborní houslisté Roman Patočka, úspěšný sólista a koncertní mistr Pražských symfoniků, a Jakub Fišer, primárius vynikajícího Bennewitzova kvarteta a vyhledávaný komorní hráč, který v uvedeném díle zastane violový part. Violoncella se chopí světově proslulý virtuóz, který se v cyklu představí již podruhé, Jiří Bárta.

Koncert proběhne od 19 hodin a hlásí se k podpoře veřejné sbírky Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi, kteří své útočiště hledají na Českolipsku a kterou spravuje Charita České republiky. Vstupenky jsou k dostání online i v předprodeji cyklu v České Lípě.



Ještě na konci dvacátého století se vědci dohadovali o přesných detailech vzniku ikonického Bachova díla, ale mnozí se přiklánějí k tomu, že si ho na skladatelův popud objednal J. G. Goldberg. Jeho úkolem bylo hrát pro hraběte Keyserlinga, chronického nespavce, který potřeboval hudbu, aby ho ukolébala ke spánku. Goldbergovy variace patří k nejsložitějším dílům, která kdy byla napsána pro klávesové nástroje, ačkoli je hudba klamně jednoduchá, interpret jen nucen k ďábelsky krkolomným kouskům.

I po stovkách let od svého vydání zaujímá badatele a vyzývá k novým pojetím, jakým je i pozoruhodná Sitkovetského verze pro smyčcové trio. Ta je dílem houslisty z Baku, absolventa moskevské konzervatoře, kterému se podařilo v roce 1977 opustit Sovětský svaz a zapustit kořeny na Západě. V dětství zvítězil v Praze, jako i mnohé jiné dnešní zahraniční hvězdy, v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga. Dílo vytvořil v roce 1985 ke třístému výročí Bachova narození. Provedení Goldbergových variací se ujme trio vynikajících českých instrumentálních sólistů – houslista Roman Patočka, violista Jakub Fišer a violoncellista Jiří Bárta. Houslista Roman Patočka je jednou z nejvýjimečnějších osobností současné generace sólistů na tento nástroj. Po absolvování Pražské konzervatoře a AMU prohluboval své interpretační dovednosti studiem v zahraničí. Jeho umělecké kroky lemuje celá řada úspěchů na významných interpretačních soutěžích. Jako sólista Roman Patočka vystupuje s renomovanými orchestry v České republice i v zahraničí, posluchači se s hrou Romana Patočky mohli setkat na řadě festivalových včetně MHF Lípa Musica. Aktuálně je Roman Patočka vedle své bohaté sólové a komorní činnosti i koncertním mistrem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.

V úvodním koncertu komorního cyklu se Jakub Fišer představí jako violista, ačkoliv jinak je zapsán v povědomí řady diváků jako primárius Bennewitzova kvarteta, tedy jednoho z nejlepších smyčcových komorních souborů současnosti. Na začátku kariéry si Jakub Fišer vybudoval reputaci úspěchy na významných interpretačních soutěžích. Kromě bohaté koncertní činnosti se Jakub Fišer věnuje též pedagogické dráze. S kvartetem pravidelně koncertuje na českých i zahraničních podiích, a to včetně těch nejprestižnějších adres. Jiří Bárta je významný český violoncellista, který se integroval do evropské špičky počátkem devadesátých let, kdy vyhrál významné světové hudební soutěže. Po studiích na pražské HAMU studoval v Kolíně nad Rýnem u Borise Pargamenščikova a v USA u slavné Eleonory Schoenfeldové. Dnes je Jiří Bárta celosvětově považován za jednoho z nejpřednějších cellistů své generace. Jeho koncertní aktivity jej zavedly do většiny zemí světa. Jeho nahrávky pro Suprahon jsou vysoce hodnoceny. Coby zapálený komorní hráč je Jiří Bárta také spoluzakladatelem festivalu Kutná Hora Chamber Music Festival. Vstupenky jsou v prodeji ve festivalové kanceláři spolku v České Lípě (Žižkova 528/6) či online na www.clkc.cz. Vstupenky na jednotlivé koncerty zůstávají v prodeji za cenu 250 Kč, mimořádně cyklus nabízí možnostívyužít hromadné slevy 20 % při jednorázovém nákupu vstupenek na tři a více koncertů.

Českolipský komorní cyklus se připojuje k podpoře ukrajinských uprchlíků v regionu Českolipska prostřednictvím sbírky Charity Česká Lípa. Na koncertu bude k dispozici sbírková pokladnička. Přispět na pomoc rodinám s dětmi zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby je možné i příspěvkem na účet sbírky registrovaný u KÚ Libereckého kraje 115-9529770217/0100.

Záštitu nad cyklem převzaly Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Jitka Volfová, starostka Města Česká Lípa. Tradičními podporovateli cyklu jsou Ministerstvo kultury České republiky, Liberecký kraj, Město Česká Lípa a Rodina Tichých.

Lucie Johanovská