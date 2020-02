Pondělí 10. 2. v 17:30:

Králíček Jojo

Hořce vtipná satira, která se snaží poukázat na absurditu nacismu a totalitních ideologií.

Pondělí 10. 2. ve 20:00:

Tenkrát podruhé

Chytrá a zábavná love story vypráví o tom, co by se mohlo stát, kdybychom si mohli zopakovat ty nejkrásnější okamžiky.

Úterý 11. 2. a středa 12. 2. ve 20:00:

Modelář

Psychologický thriller Petra Zelenky.

Úterý 11. 2. v 17:30:

Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě

Stopování dosud nezemřelo – to jen někteří stopaři. Přijďte se zasmát na novou projekci Ladislava Zibury. Tentokrát se vydáme na 14 000 kilometrů dlouhou cestu stopem napříč Evropou.

Středa 12. 2. v 17:30:

Šťastný Nový rok

Hvězdně obsazená romantická komedie.

Čtvrtek 13. 2. a pátek 14. 2. v 15:30:

Super mazlíčci

Animovaný rodinný příběh.

Čtvrtek 13. 2. a pátkek 14. 2. v 17:30, sobota 15. 2. a neděle 16. 2. ve 20:00:

Chlap na střídačku

Jiří Langmajer, Ivana Chýlková a Lucie Žáčková v romantické komedii.

Čtvrtek 13. 2. a pátek 14. 2. ve 20:00:

Fantasy Island

Všech vyslovených přání budete později litovat.

Sobota 15. 2. v 15:30:

Ledové království 2

Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království.

Sobota 15. 2. a neděle 16. 2. v 17:30:

Judy

Renée Zellweger v roli jedné z největších hollywoodských legend všech dob, herečky a zpěvačky Judy Garland.

Neděle 16. 2. v 15:30:

Zakleté pírko

Nová pohádka Zdeňka Trošky.

MĚSTSKÉ KINO NOVÝ BOR

Pondělí 10. 11. v 17:30 a 20:00 a úterý 11. 2. v 17:30:

Modelář

Kryštof Hádek a Jiří Mádl provozují půjčovnu dronů a sní o velkých penězích.

Úterý 11. 2. ve 20:00:

Tenkrát podruhé

Francouzská romantická komedie jako stvořená pro rande.

Středa 12. 2. v 18:30:

André Rieu 70 let mlád

Oslavte narozeniny krále valčíků.

Čtvrtek 13. 2. - sobota 15. 2. v 17:30, neděle 16. 2. ve 20:00:

Chlap na střídačku

Šťastně vdaná (Ivana CHýlková) zjistí, že její manžel má milenku (Lucii Žáčkovou). Společně se ale domluví na střídavé péči jejich milovaného (Jiřího Langmajera). Vypadá to jako perfektní plán, Jiří je jeden týden se svou ženou, ten druhý zase s milenkou.

Čtvrtek 13. 2. - sobota 15. 2. ve 20:00:

Fantasy Island

V luxusním sídel mění pan Roarke sny svým hostům, ale pouze do doby, než se jejich fantazie stane noční můrou.

Sobota 15. 2. a neděle 16. 2. v 15:30:

Tlapková patrola: Vždy ve střehu

Animovaná pohádka pro celou rodinu. Tlapky vzhůru a do akce!

KINO MÁJ DOKSY

Úterý 11. 2. v 18:30:

Pramen panny

Páté pokračování přehlídky filmů Ingmara Bergmana.

Sobota 15. 2. v 15:00:

Cesta za živou vodou

Fantasy pohádka volně navazuje na předchozí snímek Cesta za králem trollů, v němž jsme poprvé potkali dobrosrdečného Espena, jeho dva bratry, krásnou a odvážnou princeznu Kristin.

Sobota 15. 2. v 17:30:

Chlap na střídačku

Nová komedie s Jiřím Langmajerem a Ivanou Chýlkovou.

Sobota 15. 2. ve 20:00:

Ermitáž – síla umění

Oscarový herec Toni Servillo (Velká nádhera) provází velkolepým dokumentárním filmem Ermitáž – síla umění a vypráví tak velký příběh, který se postupně za 250 let odehrál na chodbách tohoto slavného muzea i v ulicích magického Petrohradu.

KINO RALSKO MIMOŇ

Úterý 11. 2. v 15:00:

Špindl 2

Česká romantická komedie.

Středa 12. 2. v 17:30:

Cesta za živou vodou

Espenovo nové dobrodružství začíná poněkud nešťastně. Kristinini rodiče, král Erik a královna Viktorie, jsou otráveni a z tohoto hrozného činu jsou falešně obviněni oba Espenovi bratři. Oba nešťastníci jsou ihned uvrženi do nejhlubšího vězení a čekají na popravu. To by ale nebyl Espen, aby nenašel způsob, jak chytře a mazaně situaci vyřešit!

Čtvrtek 13. 2. ve 20:00:

Cats

Filmové zpracování slavného muzikálu Andrew Lloyd Webbera.

Pátek 14. 2. v 17:30:

Můj příběh

Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář, a tak Elizabeth v jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v životě záleželo. Co se však zdálo být koncem, může se stát novým začátkem.

Pátek 14. 2. ve 20:00:

Birds of Pray (Podivuhodná proměna Harley Quinn)

Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot Robbie) spojí s dalšími superhrdinkami, aby společně zachránily malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha jménem Black Mask (Ewan McGregor).

Sobota 15. 2. v 17:30:

Dolittle

Příběh výjimečného muže, pozoruhodného zejména tím, že si mnohem víc než s lidmi rozuměl se zvířaty. A to doslova. Náš doktor Dolittle ovšem není nudný veterinář, nýbrž stoprocentní dobrodruh, po jehož boku se nelze nudit.

Sobota 15. 2. ve 20:00:

Mizerové navždy

Will Smith a Martin Lawrence jsou zpátky a před nimi poslední společná jízda.

Neděle 16. 2. v 15:00:

Špióni v převleku

Superšpión Lance Sterling a vynálezce Walter Beckett jsou naprostými protiklady. Lance je kultivovaný, elegantní a nonšalantní. Zatím co Walter … ne. Ale když nečené události všechno změní, je tato nepravděpodobná dvojice nucena se spojit na velkou misi, která vyžaduje neuvěřitelné maskování – proměnu Lance na statečného, divokého, majestátního … holuba. Walter a Lance spolu musí pracovat jako tým, nebo se celý svět ocitne v nebezpečí.