Pondělí 18. 11. v 17:30:

Ženská na vrcholu

Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své tety Ely (Jana Krausová) s nadšeným osmiletým synem strávit advent na horách.

Pondělí 18. 11. ve 20:00:

Budiž světlo

Hrají: Milan Ondrík, František Beleš, Zuzana Konečná, Ľubomír Paulovič, Csongor Kassai…

Úterý 19. 11. v 17:30:

Doktor Spánek od Stephena Kinga

Film navazuje na děj filmu Osvícení (Stanley Kubrick) popisující hrůzné události, ke kterým došlo před 40 lety v hotelu Overlook.

Úterý 19. 11. a středa 20. 11. ve 20:00:

Amnestie

Emotivní thriller Amnestie přinese na plátna největší vzpouru ve vězeňské historii Československa a spolu s ní i příběh, který odráží obrovské a rychlé změny po revoluci v roce 1989.

Středa 20. 11. v 15:00:

Román pro pokročilé

Romantická komedie.

Středa 20. 11. v 17:30:

Poslední aristokratka

Komedie Jiřího Vejdělka podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.

Čtvrtek 21. 11. a pátek 22. 11. v 15:30, sobota 23. 11. a neděle 24. 11. v 15:30 a 17:30:

Ledové království 2

Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu.

Čtvrtek 21. 11. a pátek 22. 11. v 17:30:

Vlastníci

Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí.

Čtvrtek 21. 11. ve 20:00:

Depeche Mode: Spirits in the Forest

Hudba lidi spojuje a mění jejich životy. Kdo jiný by to měl vědět lépe než kultovní Depeche Mode, kteří v letech 2017/18 odehráli na 115 koncertů své Global Spirit Tour pro více než 3 miliony fanoušků po celém světě.

Pátek 22. 11. - neděle 24. 11. ve 20:00:

Le Mans ´66

Matt Damon a Christian Bale ve strhující podívané.