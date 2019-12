Středa 27. 11. ve 20:00:

Vlastníci

Česká komedie.

Čtvrtek 28. 11. v 17:30:

Amnestie

Film přináší na plátna největší vzpouru ve vězeňské historii Československa a spolu s ní i příběh, který odráží obrovské a rychlé změny po revoluci v roce 1989.

Pátek 29. 11. ve 20:00:

Ženská na vrcholu

Trochu svérázná svobodná majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková) odjíždí na popud své tety Ely (Jana Krausová ) s osmiletým synem Mikulášem strávit advent v klidu na horách.

Sobota 30. 11. v 17:30:

Last Christmas

Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, než je ona sama, v Kate (Emilia Clarke) by se určitě trefila do černého.

Sobota 30. 11. ve 20:00:

Takové krásné šaty

V centru děje stojí prokleté červené šaty, které se postupem času stanou hlavním hrdinou filmu.

Neděle 1. 12. ve 14:00:

Zloba: Královna všeho zlého

Nečekaný zvrat událostí a setkání s novými mocnými spojenci dostane Růženku a Zlobu na opačné strany Velké války.