Novinka Last Christmas, Jumanji: Další level nebo Doktor Spánek od Stephena Kinga. To je nabídka kina v Mimoni.

Last Christmas | Foto: insider.com

Středa 4. 12. ve 20:00:

Last Christmas

Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, než je ona sama, v Kate (Emilia Clarke) by se určitě trefila do černého.