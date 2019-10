Středa 2. 10. v 17:30:

Rambo: Poslední krev

Čtvrtek 3. 10. ve 20:00:

Genesis / 2019

Režisér Philippe Lesage ve svém komplexním a mimořádně emotivním filmu využívá netradiční strukturu, aby zachytil traumata dospívání a prvních lásek.

Pátek 4. 10. v 17:30:

Národní třída

Pátek 4. 10. ve 20:00:

Nabarvené ptáče

Nadčasové poselství o putování a útrapách malého židovského chlapce za druhé světové války.

Sobota 5. 10. v 17:30:

Joker

Sobota 5. 10. ve 20:00:

To Kapitola 2

V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo.

Neděle 6. 10. v 15:00:

Angry Birds ve filmu 2