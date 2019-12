pondělí 30. 12. v 17:30 a 20:00:

Šťastný Nový rok

Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého. Užijete si romantických a komických situací.

Čtvrtek 2. 1. - pondělí 6. 1. v 17:30:

Zakleté pírko

Pohádka o lásce a dobrém srdci.

Čtvrtek 2. 1. a pátek 3. 1. ve 20:00:

Jumanji: Další level

Další díl akční dobrodružné fantasy v hl. roli Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Danny DeVito, Danny Glover aj.

Sobota 4. 1. a neděle 5. 1. v 15:30:

Špióni v převleku

Animovaná rodinná pohádka.

Sobota 4. 1. a neděle 5. 1. ve 20:00:

Last Christmas

Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, než je ona sama, v Kate (Emilia Clarke) by se určitě trefila do černého. Ta holka sice vypadá jako roztomilý diblík, ale ve skutečnosti je magnetem na špatná rozhodnutí všeho druhu. Do cesty se jí ale připlete láska.