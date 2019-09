KDY: Sobota 14. 9. od 14:30 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Užijte si rockový nářez kapel z Libereckého kraje. Těšit se můžete třeba na kapely Školy rocku, Hluchou partu a řadu jiných. Zahrají také Kings of the Ashes, The Rays, Teapack, Ohon, Maniodepresivní makaci, Knock, Myluju Vendulu, Ears Thru'years a The Viv.