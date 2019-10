KDY: Od čtvrtka 17. října

KDE: Galerie Jídelna, Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Výstavu dvou autorek Vladimíry Zborníkové a Renaty Grolmusové zahájí českolipské muzeum ve čtvrtek 17. října v 17 hodin a potrvá do konce roku letošní roku.

VLAĎKA ZBORNÍKOVÁ se narodila v roce 1964. Vystudovala Střední ekonomickou školu v České Lípě a Střední pedagogickou školu v Litoměřicích. V době studia na základní škole navštěvovala LŠU v České Lípě, výtvarný obor. Již na střední škole se jejím dlouholetým koníčkem (který přetrvává až do dnešních dnů) stalo amatérské divadlo.

Samostudiem a metodou "pokusu a omylu" se pustila do výroby keramiky a u této práce-koníčku zůstala do dnešních dnů. Od tohoto rozhodnutí uplynulo 25 let. V roce 2012 se stala členkou výtvarného sdružení VOSA Louny, se kterým se zúčastnila již osmi prázdninových plenérů, a tím si splnila sen a touhu začít malovat. Každoročně se účastní společných výstav tohoto sdružení v divadle v Lounech.

V roce 2013 absolvovala půlroční sochařský kurz ateliéru malování a kreslení na pražských Vinohradech, v roce 2017 kurz realistické malby v Praze u malíře Alexandra Pavlova.

Vlastní autorskou výstavu měla Vlaďka v České Lípě, Novém Boru, Kryštofově Údolí, ve Vodňanech, v Praze v Galerii Barrandov. V roce 2014 vystavovala své keramické sochy v Praze v galerii G10 společně s malířem Ivanem Čechem a fotografem Karlem Burdou. Společná výstava těchto tří výtvarníků proběhla před několika lety v Českých Budějovicích. Společnou autorskou výstavu měla též s malířem Pavlem Macákem ve Vratislavicích a ve Strakonicích. V roce 2017 úspěšně vystavovala své obrazy a sošky ve švýcarském Aarwangenu. V roce 2019 proběhla úspěšně výstava na hradu Seebergu nedaleko Františkových Lázní.

GROLMUSOVÁ RENATA Českolipská rodačka Renata Grolmusová je absolventkou Střední umělecké průmyslové školy v Kamenickém Šenově. Po celý život ji pak provázejí její výtvarné vlohy. Před rokem 1989 pracovala v propagaci, a tak se dostala k Jiráskovu divadlu v České Lípě, kde působila jako jeho výtvarnice a současně s tím se pak začala zabývat i scénografickou tvorbou u které pak setrvala až do současnosti.

Za scénografickou tvorbu a kostýmní návrhy pak získala mnohá ocenění na celostátních divadelních přehlídkách. Navíc řada exponátů ze scénografií, které vytvořila, jsou trvalou součástí muzea českého amatérského divadla v Milíně a metody její práce slouží jako učební materiál studentům na DAMU. Její výtvarná kreativita a obrazotvornost se pak rovněž projevuje při její práci v keramické dílně a malování obrazů. S její tvorbou jste se pak mohli setkat na výstavách, zejména pak v Pelhřimově, Františkových Lázních, Teplicích a v České Lípě. Od roku 2012 je také členkou výtvarného sdružení VOSA Louny, se kterým se každoročně zúčastňuje výstav v Lounech.