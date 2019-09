KDY: Pátek 20. 9. od 21 hodin

KDE: U bílýho černocha Česká Lípa

Troy Redfern & The BladderStones September Tour 2019

Troy Redfern vyrůstal ve stínu Hergest Ridge, kterou proslavil Mike Oldfield. Velšká hranice – oblast mezi Hay, Breconem a Herefordem: sice tu není podnebí jako v Louisianě, ale je tu něco podobného – bluesová svoboda krajiny. To vše perfektně zapadá do světa Troye Redferna. Je vášnivým, spontánním, intenzivním a rázným hudebníkem, indie-bluesrockoovým kytaristou s divokou slideovou hrou, vyrůstajícím na stylu „americana“ s lehoučkým šmrncem country, textařem s překvapivými dějovými zvraty a nadčasovými motivy. Je inspirován Johnnym Winterem, Elmorem Jamesem, Frankem Zappou, RL Burnsidem, Screamin 'Jay Hawkinsem a kapitánem Beefhearem. Jeho písně mají v aranžích velkou dynamiku, zpěv se pohybuje od prostého šepotu k extatickým výkřikům, prostě takové dirty-psychedelic blues ve stylu Nicka Cavea, Roye Gallaghera, Huga Race, Fatal Shore či Once Upon a Time.

Blues crossoverové power trio The Bladderstones hledá tradici a osobní příběh bluesové hudby v současnosti. V roce 2014 vydali CD Bored of Love, v roce 2015 zvítězili v mezinárodní bluesové soutěži Blues aperitiv a do roku 2016 vstupují s novým hráčem na bicí. V roce 2016 získali ocenění Bluesovej ankety 2016 „Nejlepší počin na české bluesové scéně v roce 2015“, kterou uděluje BLUESMUSIC.SK, člen Evropské bluesové unie „European Blues Union“ a světové nadace „The Blues Foundation“. V roce 2017 vydává druhé autorské album Without Cover u labelu Indies Happy Trails.

Decadent Harmony - Kapela, jejíž členové jsou původem z Nového Boru, Chotovic a České Lípy. Sudetské kořeny se nezapřou a pro se schyzofrenicky střídá mánie s depresí. Přijďte si poslechnout blues v alternativním pojetí.