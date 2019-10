KDY: Středa 23. od 19 hodin

KDE: KD U Jezera Stráž pod Ralskem

ZA KOLIK: 320 Kč

Příběh se odehrává na společném dvorku dvou věčně připitých vesnických prďolů, kteří by rádi zastavili čas pod nekonečnou oblohou plnou hvězd. A právě tam někde v nekonečnu potřebují to nejlepší, co lidstvo vytvořilo. Není divu, že za stodolou zaparkuje létající talíř. Chytrá komedie o velikém přátelství, lásce, ufonovi, polívce a nebi plném hvězd.

Předlohou představení se stala známá kniha Reného Falleta, která vyšla již v roce 1979. Sami herci byli zaskočeni, jak moc je celá hra nadčasová a skvěle zapadá do dnešní doby. Divákům bude spíše povědomý film Zelňačka se skvělým Luisem De Funesem v hlavní roli. V českém nastudování hrají: Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml., Vojta Záveský, Bára Jánova, Jan Szymik.