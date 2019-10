KDY: Středa 2. října od 10 hodin

KDE: plavecký bazén ve Sportareálu Česká Lípa

ZA KOLIK: 10 Kč

V České Lípě se opět zapojí do plavecké soutěže měst. Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit, mohou přijít do bazénu ve Sportareálu ve středu 2. října, a to v čase od 10 do 19 hodin. Každý tak má možnost vyzkoušet si svoji aktuální formu na stometrové trati a stát se na chvíli „reprezentantem“ svého města. Ve hře bude i roční permanentka do bazénu.