Tradiční Otevřená sobota je opět tu. Navštivte zvířátka v Zookoutku a nebo si přijďte pohrát do JOJO Klubu. Součástí Otevřené soboty je i keramická dílna, která je vám k dispozici. Vyrobit si můžete hrníček, talířek nebo cokoliv, co vás napadne.

ZRUŠENO!! Lužická 30

KDY: Sobota 5. února od 9 hodin

KDE: Polevsko – Jedličná



Nejtěžší závod na běžkách v Lužických horách se ani letos neuskuteční. Pořadatelé ze SKI Polevsko se rozhodli sobotní Lužickou třicítku zrušit kvůli nedostatku sněhu. „Ještě ve čtvrtek ráno to byla pohádka, ale po dešti během dne byla část tratě nezpůsobilá k závodu. Do toho dorazila obleva a další déšť. Část našich členů je navíc nemocná či v karanténě. Letos nám ty podmínky prostě nehrají do karet. Děkujeme za pochopení,“ vzkázali organizátoři. Pokud si budete chtít o víkendu přeci jen zalyžovat, je to možné. Sjízdná je trojka z Jedličné, na kytlických pastvinách je ale nutné počítat s prosvítajícím podkladem a vodou. Nejlepší svezení je od Kapličky na Polevském vrchu a na Ledovci nad vlekem.

Putování za skláři – Historie sklářství na Českolipsku

KDY: Sobota 5. února ve 14 hodin

KDE: Villa Hrdlička Česká Lípa

Vlastivědný spolek Českolipska otevírá v sobotu nový cyklus přednášek Putování za skláři, ve kterém vás odborníci z tohoto odvětví seznámí s historií sklářství, světově proslulými skláři, kteří se vyučili ve zdejších sklářských školách, a životem ve sklárnách. Na první přednášce vás ředitelka Sklářského muzea v Novém Boru Petra Ajšmanová seznámí s historií výroby skla v Lužických horách – od vzniku prvních lesních skláren, před počátky zušlechťování skla, fungování obchodních sklářských kompanií, významem sklářských škol, vývojem po 2. světové válce až po současnost. Přednáška, doplněná promítáním, bude zaměřena na oblast Nového Boru s jeho specifiky, která jsou jedním z důvodů, proč je Novoborsko v současnosti považováno za unikátní světový sklářský fenomén.

Hromnice na stezce Sochy ve skalách

KDY: Do 6. února

KDE: stezka Sochy ve skalách, Brnště

ZA KOLIK: vstup zdarma



Hromnice, které se slaví 2. února, jsou prvním svátkem jara. V tento den naši předkové dodržovali spoustu zvyků a tradic, na některé z nich se již dávno zapomnělo. Co byste tedy měli na Hromnice dělat a čemu se naopak vyhnout? A proč se říká “Na Hromnice o hodinu více”? Právě v tento den staří Slované uklízeli po zimě svůj domov a stáje. Pálili rovněž posvátné ohně, které měly očistný charakter. Dalším zvykem byl rituál první orby a také návštěva studánek, které se světily, aby po celý rok poskytly dostatek vody. Také naši předkové pomáhali Perunovi 2. února rámusit, aby zahnali zlé duchy. Muži bouchali například kladivem do skály, ženy pak vařečkami do hrnců nebo košťaty do podlahy. Vydejte se cestou do skal a pomozte i vy mocnému bohu hromu zahnat zlé duchy. Začátek a konec trasy: vstupní brána na stezku Sochy ve skalách, dále po žluté turistické značce zpět k Ekocentru Brniště. Na stezce Vás čeká splnění 8 úkolů, na jejichž zvládnutí budete potřebovat 1 - 2 hodiny.

Nevšední podívaná. Po sto letech se po Šébru opět proháněly Bugatky

O pejskovi a kočičce, jak zachránili hrad

KDY: Sobota 5. února od 15 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 100 Kč

Jednoho dne se pejsek a kočička rozhodnou ze svého domečku vydat na výlet. Najednou se z ničeho nic zatáhne a přižene se silná bouřka s deštěm a kroupami. Pejsek s kočičkou se proto rychle schovají v nedaleké zřícenině hradu, aby se usušili. Bouřka však stále nepřestává, a tak se rozhodnou v hradu přenocovat. Čeká je dobrodružství, na které jen tak nezapomenou.

Zimní okruh v Zákupech

KDY: úterý – neděle od 11 do 13 hodin

KDE: zámek Zákupy



Zimní okruh zahrnuje mimo jiné předkaplí, zámeckou kapli, císařský výtah, třípokojové hostinské apartmá ve stylu biedermeieru, pokoj císařova hofmistra, apartmá arcivévodkyně Marie Terezy a pokoje v I. patře, zařízené jako honosný byt z období tzv. první republiky. Všechny místnosti zimního okruhu jsou bohatě zařízeny nábytkem, obrazy, porcelánem, loveckými trofejemi atd. Součástí zimního okruhu je i historická zámecká kuchyně v přízemí zámku.

Sjezdovka Polevsko

KDY: čtvrtek 16 - 19, pátek 10 - 19, víkend 9 - 16

KDE: Sjezdovka & Bikepark Polevsko

Jediný lyžařský vlek na Českolipsku je v provozu a hlásí dobré podmínky. V pátek bude jako odměna za vysvědčení otevřeno až do 19. hodiny.

PROGRAM KIN



Kino Crystal Česká Lípa

Čtvrtek 3. 2. a pátek 4. 2. v 15:30: Myši patří do nebe

Čtvrtek 3. 2. - neděle 6. 2. v 17:30: Moonfall

Čtvrtek 3. 2. - neděle 6. 2. ve 20.00: Mimořádná událost

Sobota 5. 2. a neděle 6. 2. v 15:30: Zpívej 2



Městské kino Nový Bor

Čtvrtek 3. 2. v 17:30, pátek 4. 2. v 17:30 a 20:00, sobota 5. 2. a neděle 6. 2. v 17:30: Mimořádná událost

Čtvrtek 3. 2. ve 20.00: Zlato

Sobota 5. 2. a neděle 6. 2. v 15:30: Velký červený pes Clifford

Sobota 5. 2. a neděle 6. 2. ve 20:00: Moonfall



Kino Máj Doksy

Čtvrtek 3. 2. v 17.30: Vozka smrti

Čtvrtek 3. 2. ve 20.00: ToveSobota 5. 2. v 15:00: Rozbitý robot Ron

Sobota 5. 2. v 17:30: Mimořádná událost

Sobota 5. 2. ve 20:00: Moonfall



Kino Ralsko Mimoň

Čtvrtek 3. 2. a sobota 5. 2. ve 20.00: Moonfall

Pátek 4. 2. v 17:30: Šťastný nový rok 2

Pátek 4. 2. ve 20:00: Spider-Man: Bez domova

Sobota 5. 2. v 17.30: Mimořádná událost

Neděle 6. 2. v 15:00: Zpívej 2