Novoroční ohňová show online

KDY: Pátek 1. ledna od 17 hodin

KDE: www.novy-bor.cz nebo Facebook Kultury Nový Bor

ZA KOLIK: zdarma

Plánovaná oslava Nového roku na náměstí Míru, kterou každoročně pořádá město Nový Bor a Kultura Nový Bor, se ruší. Lidé ale o tradiční ohňovou a světelnou show v podání skupiny Ignis Iter nepřijdou, přesune se totiž do virtuálního světa. Zážitek umocní i pár záběrů z dronu, který přeletí nad centrem města. Z bezpečí domova a v teple tak bude moci každý sledovat tuto show 1. ledna 2021 přes webové stránky www.novy-bor.cz nebo Facebook Kultury Nový Bor.

iQvýzva - 2. kolo

KDY: do 7. ledna

KDE: www.iqlandia.cz

ZA KOLIK: zdarma



Točí vaše děti rády videa? Přihlaste je do dalšího kola iQvýzvy, projektu liberecké iQLandie. Ve druhém pokračování budou tvořit a natáčet řetězovou reakci. O co jde? Funguje to jako dominoefekt. Když postavíte kostky domina a strčíte do jedné z krajní, postupně se kostky položí. Inspirovat se můžete na internetu, když zadáte klíčová slova chain reaction. Ale fantazii se meze nekladou. Hraje se o skvělé ceny grafický tablet, deskové hry, experimentální sady a mnoho dalších. Všechny podrobnosti najdete na webu iqlandia.cz a na Facebooku iQLandie.

Virtuální výstava: Jilm ševelí

KDY: do 15. ledna

KDE: www.muzeumcl.cz

ZA KOLIK: zdarma



Sotva se muzea po dlouhé době otevřela, již se po pár dnech znovu zavírala a českolipské Vlastivědné muzeum a galerie tak připravilo další virtuální výstavu, kterou lze spustit přímo na stránkách muzea kde najdete odkaz. Výstava Jilm ševelí audiovizuální formou seznamuje návštěvníky se stejnojmennou pověstí z Malé Bukoviny.

Vydejte se k ledové jeskyni u Naděje

TIP NA VÝLET

KDE: Suchý svah, Hamr u Cvikova

ZA KOLIK: zdarma



Ledová jeskyně, jejíž výzdoba neroztaje ani v parném létě, se nachází vysoko na severním svahu Suchého vrchu, asi kilometr od Hamru nedaleko přehrady Naděje. Je to poměrně zajímavá pseudokrasová puklinová jeskyně, která byla v roce 1966 vyhlášena chráněnou přírodní památkou. Vnitřní prostor jeskyně tvoří asi 30 metrů dlouhá a 2 až 4 metry široká svislá puklina. Necirkuluje v ní vzduch. Jediný otvor se nachází pouze v její horní části a v zimě vniká dovnitř těžší chladný vzduch, který ji vyplňuje po celý rok a udržuje v ní celoročně stálou teplotu blízkou bodu mrazu. Jeskyně leží nedaleko přehrady Naděje, která se nachází v hlubokém zalesněném údolí horního toku Hamerského potoka (dříve též Lužné), pod severními svahy Suchého vrchu u Mařenic. Jeskyně byla pro místní obyvatele dlouhá léta zdrojem ledu. Turistům se otevřela v 19. století, ve stejnou dobu jako úzká stezka. Prvotní vstup do jeskyně byl po otesaném kmeni, jenž byl nahrazen žebříkem. Jeskyni si mohli zájemci prohlédnout s průvodcem. Od roku 1988 je na jeskyni mříž. Významným místem je jeskyně pro některé druhy netopýrů. Zájemci se s jejich populací mohou seznámit každé září, kdy se u jeskyně koná Evropská noc s netopýry. K Naději a jeskyni vede červená turistická značka z Horní Světlé. Cyklisté a běžkaři mohou využít cyklostezky z Krompachu, Kytlice nebo Luže.

Moje kino live – kino Máj Doksy

KDY: 2. a 3. ledna ve 20:30 hodin

KDE: www.kulturadoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Proč sledovat: Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Sobota 2. 1. ve 20:30: Víkend na chatě

Neděle 3. 1. ve 20:30: Frida Viva La Vida

Stina Jackson: Pustina

TIP NA KNIHU

KDE: např. na kosmas.cz

ZA KOLIK: 323 Kč



Kdo má rád severské detektivky, neměl by minout švédskou spisovatelku Stinu Jackson a její poslední román Pustina, který je na pultech knihkupectví od letošního podzimu. Hlavní hrdinkou napínavého příběhu je Liv, dcera despotického otce Vidara, která si v Pustině, vesnici na samém konci silnice, připadá jako v kleci. Až do chvíle, kdy je Vidar nalezen mrtvý. Do smrti starého muže se zaplete dvojice dealerů a zlodějíčků, kteří věděli o jeho skrývaném bohatství. Ale všechno může být mnohem složitější…