Šermířské oživení na Bezdězu

KDY: do neděle 1. srpna

KDE: hrad Bezděz

ZA KOLIK: 60 - 120 Kč

Po celý týden můžete zhlédnout vystoupení šermířské skupiny Askalon: "Všední život zbrojnošův za Přemysla Otakara II." Zbraně a zbroj budou řinčet na II. hradním nádvoří. Časy vystoupení: 11.00, 12.30, 14.00 a 15.30. V neděli proběhne poslední vystoupení ve 14 hodin, Kromě šermířů bude na I. nádvoří celý týden k vidění ukázka kovářského řemesla.

Lužické hory pro Moravu

KDY: Pátek 30. července v 18 hodin

KDE: koupaliště Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: 250 Kč



Hudební večer na pomoc a podporu obcí na Moravě zasažených tornádem. Výtěžek ze vstupného bude věnován právě lidem postiženým touto živelní katastrofou. Hlavním lákadlem večera je Vlasta Redl se svou kapelou.

Světové evergreeny a filmová hudba

KDY: Pátek 30. července v 19 hodin

KDE: Kostel Narození sv. Jana Křtitele Kamenický Šenov

Známé melodie vám zazpívá Vendula Chmelíková, na klavír a varhany ji doprovodí Vladimír Heuler.

Petr Novák forever - Klaunova zpověď

KDY: Pátek 30. července ve 20 hodin

KDE: Lesní divadlo Sloup v Čechách

ZA KOLIK: 100/200 Kč



Koncert v ojedinělých, netradičních aranžích doplněný životním příběhem Petra Nováka.

Starosplavská pouť

KDY: Sobota 31. července od 9:30 hodin

KDE: přístav a park ve Starých Splavech

ZA KOLIK: vstup zdarma

Tradiční pouť ve Starých Splavech začíná příjezdem Jezerní královny. Těšit se můžete na hudbu různých žánrů, spoustu pouťových atrakcí i bohatý stánkový prodej.

Program:

09.30 Příjezd Jezerní královny do přístaviště výletních lodí

10.00 Valdštejnka

11.30 Swingtet

12.30 Sváťovo dividlo

13.30 Řehečské kvarteto

16.00 Malem Irish

V přestávkách vystoupí, kejklířka a provazolezkyně Kristýna a fakír Ben Ghan.

Dobytí hradu Lipý

KDY: Sobota 31. července od 14 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: 150 Kč



Po celou akci vás bude provázet skupina historického šermu Tartus a zažijete skutečný a nefalšovaný středověk. Čeká vás ukázka zbrojnice a rytířských soubojů, vojenský tábor, mučírna, dobová hudba a hlavně unikátní rekonstrukce dobývání hradu husity v roce 1426.

Divokej Bill

KDY: Sobota 31. července v 19 hodin

KDE: Wake sport park Česká Lípa

ZA KOLIK: 599 Kč

Oblíbená česká kapela Divokej Bill vyrazila na letní turné s názvem Marathon 2021 a Českolipsko nevynechá. Početná partička z Úval dorazí do Wake sport parku v České Lípě. Stejně jako minulé, tak i tohle léto bohužel přišla nejen česká hudební scéna o většinu zavedených hudebních festivalů, kterých je kapela Divokej Bill tradiční součástí. Avšak aktuální covidová situace nahrává opět alespoň menším akcím s omezeným počtem diváků. „Přijďte si s námi zazpívat, zaskákat a hlavně se královsky bavit,“ vzkazují Billové. Začátek je v 19 hodin.

Prohlídka s kastelánem

KDY: Neděle 1. srpna v 10:40 a 14:40 hodin

KDE: Státní zámek Zákupy

ZA KOLIK: 300 Kč



Prohlídka obou prohlídkových tras "Zámek za císaře Ferdinanda Dobrotivého" a "Zámek za císaře Františka Josefa I." s výkladem od kastelána zámku. Prohlídky jsou pro pohodlí návštěvníků realizovány v méně početných skupinkách. Prohlídka s kastelánem je zároveň možností, jak ušetřit na vstupném při návštěvě obou výše uvedených prohlídkových tras.

Letní muzikohraní

KDY: Neděle 2. srpna od 15 hodin

KDE: bývalé letní kino Mimoň

Zábavné hudební odpoledne pro děti i dospělé. Vstup zdarma.

Hradozámecká noc

KDY: Sobota 31. července

KDE: zámky Frýdlant, Grabštejn a Sychrov



V Libereckém kraji se do Hradozámecké noci zapojí hrad a zámek Frýdlant od 20 do 22 hodin– k nočním prohlídkám zve návštěvníky hrabě Clam-Gallas, který bude připomínat výročí 220 let od zpřístupnění hradu veřejnosti a prohlídka bude kopírovat tu z 19. století. Hradozámecká noc na hradě Grabštejn má podnázev Jak pán na Grabštejně loupežníky vyhnal a náměty nočních prohlídek jsou převzaty z pověstí o Lužických horách. Začátek je v 19:30. Varhanní koncert v zámecké kapli je připraven na zámku Sychrov, na varhany hraje Martin Mourdrý, zpěv Radek Krejčí a Martin Matoušek. V rámci Hradozámecké noci se budou od 19 do 23 hodin konat také prohlídky interiérů druhého patra východního křídla zámku, je ale potřeba mít předem zakoupenou on-line vstupenku.