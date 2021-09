Výstava hub

KDY: Pátek 17. září - neděle 19. září

KDE: Galerie chodba, Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG) si zve na výstavu hub rostoucích v Libereckém kraji. Samotná výstava i doprovodné programy pro žáky MŠ, ZŠ a sobotní mykologická poradna budou probíhat v prostorách Galerie chodba VMG. Výstava bude zahájena pátečním programem, a to jak naučnými tak výtvarnými stanovišti, určenými pro žáky mateřských a základních škol. Na tyto programy je nutné se objednat. Mykologická poradna, vedená zkušeným mykologem Martinem Křížem, proběhne v sobotu od 13 do 16 hodin. Právě sem lze přinést jakékoliv druhy hub, které si můžete nechat bezpečně určit, či se o nich dozvědět více. Po celou dobu trvání výstavy bude pro malé i velké návštěvníky připraveno doprovodné stanoviště s mykologickou tématikou. V pátek 17. 9. bude výstava hub otevřena zcela mimořádně i v nočních hodinách, a to jako součást Muzejní noci až do 23 hodin.

Muzejní noc

KDY: Pátek 17 září od 19 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum a galerie

ZA KOLIK: 10/20 Kč



Vzhledem ke stále pokračující rekonstrukci oken a dveří hlavní budovy, která je nadále pro veřejnost po celý rok uzavřena, bude i letos pro návštěvníky připravena večerní prohlídka pouze ambitových prostor s Loretou, kde pokračuje výstava palných zbraní ze sbírky VMG z minulého roku. Loňská muzejní noc se proto tematicky nesla ve vojenském duchu, letos se organizátoři zaměřili na šermířská vystoupení v klášterní zahradě. Návštěvníkům nabídnou také netradiční chodce na chůdách a velkolepou ohňovou show v amfiteátru. Na hlavním pódiu zazní skladby skupiny Dixi DC, pro děti je připravena loutková pohádka Zvířátka a loupežníci, ale především šermířské duely a závěrečný turnaj o královnu. Nebudou chybět tvůrčí dílny pro děti, ale také pestré občerstvení ve venkovních prostorách. S platnou vstupenkou z Muzejní noci bude možno v těchto večerních hodinách navštívit i Šatlavu – archeologické muzeum Českolipska a prohlédnout si výstavu o Českolipském kachli. Čeká vás zde také promítání archeologických dokumentů a tvůrčí dílny pro děti.

Musica Bohemica: Poezie lidové písně

KDY: Pátek 17 září v 19 hodin

KDE: bazilika Všech svatých Česká Lípa

ZA KOLIK: 250 Kč

Festival Lípa Musica pokračuje v České Lípě. Na programu je připraven z loňského roku přeložený projekt s Musicou Bohemicou Jaroslava Krčka, na němž zazní písně Bohuslava Martinů i úpravy lidových písní, které v sólových partech ztvární Anna Hlavenová a Martin Prokeš.

Na ostro

KDY: Pátek 17. září ve 20 hodin

KDE: areál letního kina Cvikov

ZA KOLIK: 180 Kč



Originální komedie s originální zápletkou. Nenechte si ujít Leoše Nohu, Kateřinu Kornovou, Jaroslava Sypala či Petra Vojnara v představení Normana Fostera.

Jedna země, jeden král… Hrajeme pro děti na Bezdězu

KDY: Sobota 18. a neděle 19. září od 11 do 14 hodin

KDE: hrad Bezděz

ZA KOLIK: 60/120 Kč

Šermířská skupina Pancharti připravila pro rodiče s dětmi víkendová představení. Přijďte se pobavit na Bezděz v sobotu nebo v neděli a prožijte se svými dětmi šermířský den na hradě. Na I. nádvoří se můžete podívat na ukázky kovářského řemesla, bude zde kovářská výheň i vystavené hotové výrobky.

Myslivecký jarmark

KDY: Sobota 18 září od 10 hodin

KDE: hrad Houska

ZA KOLIK:



Prezentace mysliveckých aktivit a program s mysliveckou tematikou.

Den s historickými autobusy

KDY: Sobota 18. září od 9:30 hodin

KDE: Sokolská ulice, Česká Lípa

ZA KOLIK: zdarma

Již šedesát let se mohou obyvatelé České Lípy těšit z autobusové dopravy po městě i okolí. 1. září 1961 vyrazily první autobusy na dvě linky křižující město. Jedna jízda tenkrát stála 60 halířů a o provoz se staral podnik ČSAD. Výročí město oslaví v sobotu 18. září tradičním Dnem s historickými autobusy. Všechny autobusy po městě budou navíc tento den pro cestující zcela zdarma. Součástí oslav bude křest nových autobusů IVECO Crossway, které dopravce BusLine, provozující aktuálně hromadnou dopravu v České Lípě, nakoupil pro zajištění moderní dopravní služby. Křest proběhne na parkovišti u OD Banco v 10 hodin.

Koncert na záchranu varhan

KDY: Sobota 18. září v 11 hodin

KDE: kostel sv. Bartoloměje a Panny Marie Montserratské Doksy



Staré kostelní varhany v Doksech potřebují rekonstrukci. To není levná záležitost. Proto římskokatolická farnost v Doksech pořádá řetěz koncertů za účelem získání finančních prostředků na jejich opravu. Při této příležitosti jsou zváni do zdejšího kostela sv. Bartoloměje a Panny Marie Montserratské nejen příznivci varhanní hudby, ale i všichni, kteří se rádi zaposlouchají do majestátních zvuků varhan v krasném duchovním prostředí. Na varhany bude preludovat hudební virtuos a koncertní mistr Pavel Hrubeš.

Klima budoucnost našich dětí

KDY: Sobota 18. září v 15 hodin

KDE: Zámek Horní Libchava

Další, v pořadí letos již druhá, přednáška na zámku. Tentokrát se pořadatelé rozhodli dát prostor Josefu Šedlbauerovi s jeho přednáškou o klimatu. Pro děti je během přednášky, která je nemusí bavit, připraven doprovodný program a tradičně bude možné před i po přednášce projít zámek.

Hradní koncert

KDY: Sobota 18 září v 19 hodin

KDE: hrad Houska



Komorní orchestr Dvořákova kraje pod taktovkou profesora Václava Mazáčka.

ROCKFORZUŠ

KDY: Sobota 18. září ve 14 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma

Hudební akce začíná odpoledne studentskými kapelami projektu Škola rocku. Za ZUŠku se zúčastní kapela AC/D(CL) pod vedením Ladislava Průška, která hraje převážně klasické rockové a poprockové hity z průřezu let 70. až po současnost a oblíbená bubenická Hluchá parta pod vedením Vojtěcha Šeminského. Populární kapely našeho kraje OPTIMIK, LINGERS.ON a TETRAHOP doplní na závěr host z Teplic CZECH FLOYD. Těšit se můžete i na výborné občerstvení v hradní šatlavě, zajímavé workshopy Klubu Koule NZDM Farní charity Česká Lípa.

Strašidelný elektrik band

KDY: Sobota 18. září od 21 hodin

KDE: U bílýho černocha Česká Lípa



Silný crossroad bluesový šálek kávy originální chuti nalité do špinavého hrnku a vypitý až do dna i s logrem. To je styl, který napovídá, s kým se setkáte na koncertech Petra Bubláka. Kofeinem nabitá energie a neučesaný hudební projev, jenž je progresí citu vystupujícího z jeho vnitřností odhaluje podstatu, že hlína nikoho neumaže, že silné je nebát se ušpinit, a že čisté může být i to co nemá racionální opodstatnění. S Bublákem můžete na jistotu pocítit kus svobody, ač je jasné, čím je vykoupena. Opravdu si můžete sundat kravatu, pocítit léto i v zimě, dát nohy na stůl - všechny starosti však na sebe bere autor sám.

Banworks

KDY: Sobota 18. září ve 21 hodin

KDE: klub Píchlá nota Doksy

Známá rocková kapela z České Lípy pod vedením Petra Sládka (zpěv, kytara) zahraje již tradičně to nejlepší z vlastní autorské tvorby. Rockový klubový koncert pro fanoušky žánru i dobrého pití.

Hejbák

KDY: Neděle 19. září od 9 hodin

KDE: Cyklostezka Varhany Česká Lípa

ZA KOLIK: 110/220 Kč



Charitativní akce pro Jiříka Ullmanna, jehož stav se po prodělaném onemocnění covid-19 rapidně zhoršil. Trať můžete zdolat během, na bruslích či na kole. Registrace od 9 hodin, start v 10 hodin.

Putování pohádkovým Peklem

KDY: Neděle 19. září od 12 hodin

KDE: Přírodní rezervace Peklo

Tradiční dobrodružné putování pohádkovým Peklem vás tentokrát zavede do království živlů. Během své cesty natrefíte na Ohnivé, Větrné a Vodní království. Za zdárně dokončenou výpravu vás čeká v cíli sladká odměna, drobný doprovodný program a opékání buřtů. Začátek trasy v Dubici u restaurace Neptun. Pořádá DDM Libertin

Zuna

KDY: Neděle 19 září v 15 hodin

KDE: Centrum textilního tisku Česká Lípa

ZA KOLIK: 80 Kč



Pohádka pro nejmladší diváky Divadla Continuo. Vypráví o malé holčičce, která má neobyčejný kouzelný dar a ocitla se ve světě lidí. Brzy však pozná, co dokáže napáchat zloba, chamtivost a nevraživost s láskou a našimi nejhlubšími sny. Putuje neznámým světem a na své cestě objeví sílu přátelství a laskavosti tam, kde je ostatní lidé nevidí a nikdy nenaleznou.