Slavnost ke znovuotevření kostela Mistra Jana Husa

KDY: Pátek 5. listopadu v 17 hodin

KDE: kostel Mistra Jana Husa Česká Lípa

ZA KOLIK:

Po velké opravě se opět otevírá kostel Mistra Jana Husa v českolipském Městském parku. Slavnost bude spojená s otevřením výstavy obrazů současného německého malíře Karla Wolfganga Webera. Modlitbu za kostel pronese Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské. Představí se Bára Jánová, na koncertě vystoupí také pedagogové českolipské ZUŠ - pěvkyně Alena Hellerová a varhaník Jan Ševčík.

Jitka Němečková: Cestou k mé duši

KDY: Pátek 5. listopadu v 18:30 hodin

KDE: Městské divadlo Nový Bor

ZA KOLIK: vstup zdarma



Vernisáž prodejní výstavy obrazů, které potrvá do 19. prosince.

IV. Setkání s vínem u cimbálu

KDY: Pátek 5. listopadu v 19 hodin

KDE: KC Sever Cvikov

ZA KOLIK: 200 Kč

Na setkání vás zve Vinotéka v Zámecké v České Lípě a sommelier Petr Pospíšil. Degustovat se budou vína z vinařství Červinka z Horních Věstonic a k tomu bude vyhrávat Cimbálová muzika Dušana Kotlára.

Kuba Horák – Kluk z Husovky

KDY: Pátek 5. listopadu v 19 hodin

KDE: Městské divadlo Nový Bor

ZA KOLIK: 160 Kč



Kuba se svými přáteli představí a pokřtí své první sólové album. Zvláštní hosté: Michal Vaněk, Anna Marie Horáková, Petr Zaltoukal, Andy Allan Pour.

Výlov pivovarského rybníka

KDY: Sobota 6. listopadu od 8 hodin

KDE: Pivovar Cvikov

ZA KOLIK: vstup zdarma

Cvikovský pivovar připravil tradiční výlov pivovarského rybníka. Připraveny budou také tradiční rybí pochoutky a spousta piva. Možnost zakoupení čerstvě vylovených ryb bude samozřejmostí. Udělejte si čas a doražte si užít výlov.

Otevřená sobota

KDY: Sobota 6. listopadu od 9 hodin

KDE: DDM Libertin Česká Lípa



Navštivte zvířátka v Zookoutku a nebo si přijďte pohrát do JOJO Klubu. Čekají vás halloweenská strašidla a bude se vařit polévka z dýní. Součástí Otevřené soboty je i keramická dílna, která je vám k dispozici. Vyrobit si můžete hrníček, talířek nebo cokoliv, co vás napadne.

Kokedama workshop

KDY: Sobota 6. listopadu od 10 hodin

KDE: DDM Libertin Česká Lípa

ZA KOLIK: 100 Kč

Během workshopu si ukážete, co potřebujeme k výrobě kokedamy, jak ji vyrobit, jak správně o nic pečovat a samozřejmě si odnesete kokedamu domů.

Strašidla na zámku

KDY: Sobota 6. listopadu od 13 hodin

KDE: zámek Horní Libchava

ZA KOLIK: 40 - 90 Kč



Čekají vás pohádkové prohlídky zámku a v 15:15 je pro děti připravená pohádka. Od 18 hodin jsou připraveny strašidelné prohlídky sklepení. Po celou dobu akce bude probíhat doprovodný program – stezka s úkoly, strašidelná diskotéka, střelnice a stezka odvahy. K dispozici bude rovněž dětská dílna a občerstvení.

Bonnie Tyler & Chris Norman

KDY: Sobota 6. listopadu v 19 hodin

KDE: Home Credit Arena a Sport Park Liberec

ZA KOLIK: od 1190 Kč

Bonnie Tyler a Chris Norman vystoupí exkluzivně v ČR na jednom podiu vůbec poprvé. Nezaměnitelné hlasy obou účinkujících a vynikající doprovodné kapely jsou zárukou jedinečné show. Během večera zazní megahity „Lost In France“, It A Heartache“ nebo „Hold Out For Hero“ od Bonnie Tyler, „Midnight Lady“, „Broken Heroes“, „Amazing“ ze sólové dráhy Chrise Normana ale i If you think you know how to love me“, Livin’next door to Alice“ nebo „Oh Carol“ z jeho éry Smokie. Nejen na tyto písně se můžete těšit během tohoto speciálního koncertu.

Drakiáda

KDY: Neděle 7. listopadu od 9 hodin

KDE: Louka u dostihové dráhy Mimoň

ZA KOLIK: vstup zdarma



Máte doma draka netradičního nebo i koupeného? Pokud ano, můžete s ním přijít na drakiádu, která se koná na louce u dostihové dráhy. A pokud vyhrajete, můžete si zamlsat ve Zmrzlinárně Ralsko, která věnovala poukázky pro vítěze.