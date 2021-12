Betlém na vodním hradě bude svítit pro návštěvníky až do začátku ledna. Ve všední dny ho můžete navštívit od 13 do 22 hodin a o svátcích od 9 do 22 hodin. Ve stejných časech je otevřena i krčma na nádvoří. Vstup do hradu od OD Andy.

Adventní putování v Dubé

KDY: kdykoli, do 6. ledna

KDE: start na Masarykově náměstí u betléma, Dubá

ZA KOLIK: zdarma



Zpříjemnit si vánoční dny či dovolenou mezi svátky a dětem prázdniny můžete procházkou po Dubé. Čeká vás luštění úkolů, které má dvě úrovně náročnosti. Na facebooku města najdete odkaz na potřebný dokument i mapku. Najdete je rovněž u prvního z 12 zastavení, u betléma na náměstí. Dozvíte se o vánočních zvycích a tradicích, připomenete si betlémský příběh. Procházka je připravena do 6. ledna 2022.

Na Štědrý den do Zoo Liberec za dobrovolné vstupné

KDY: Pátek 24. prosince od 9 do 15 hodin

KDE: Zoo Liberec

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Liberecká zoologická zahrada nezavírá ani 24. prosince. Na Štědrý den ale budou brány zoo otevřeny o hodinu méně, a to od 9.00 do 15 hodin. Pokladna se uzavře ve 14.00. Stejně jako v předchozích letech návštěvníci za vstupenku zaplatí dobrovolné vstupné. „Dobrovolné vstupné je naše dlouholetá tradice, která se těší velké oblibě veřejnosti. Každý rok k nám na Vánoce zavítá tisíce lidí, kteří si přichází zkrátit čekání na Ježíška a zároveň i nosí dárky pro naše zvířata. Tento zájem nás nesmírně těší a děkujeme za něj. Doufáme, že si k nám rodiny s dětmi najdou cestu i letos“, dodává ředitel David Nejedlo. Pokud by návštěvníci chtěli potěšit zvířata v zoo i tento rok, mohou je obdarovat ideálně trvanlivými potravinami, jako jsou kokosové ořechy, neloupané lískové a vlašské ořechy, sušené ovoce a podobně. Dárky lze zanechat personálu na pokladně při vstupu do zoo. Tam také od pondělí 20. prosince hoří plamen Betlémského světla, které bylo do Liberce dovezeno skauty až z dalekého Betléma. Pokud si zájemci donesou vlastní svíčku, lampu či lucerničku, mohou si Betlémské světlo, které je symbolem lidské vzájemnosti, míru a naděje, odnést do svého domova.

Vánoční otužování

KDY: Pátek 24. prosince v 10 hodin

KDE: koupaliště Horní Police



I přes dlouhotrvající nepříznivou epidemickou situaci vznikají nové akce s cílem pobavit občany. V Horní Polici jsou na Štědrý den zváni všichni odvážní otužilci na I. ročník Vánočního setkání otužilců.

Vánoční setkání v Petrovicích

KDY: Pátek 24. prosince v 17 hodin

KDE: Kostel nejsvětější Trojice v Petrovicích

Jste zváni strávit v kostele poslechem koled a vánočních písní poslední chvíle, než přijde Ježíšek.

Naučné stezky

KDY: kdykoli

KDE: start u Městského muzea Mimoň

ZA KOLIK: zdarma



Po úspěšné velikonoční stezce pro vás v Mimoni připravili tentokrát spojené s adventem a Vánoci. Na stezku se můžete vydat až do 9. ledna. Připraveny jsou pro vás pro vás opět 2 varianty: Adventní stezka „Od Ondřeje po Hromnice“, která starší děti, ale i dospělé provede mnohdy i zapomenutými adventními a vánočními svátky, zvyky a pranostikami. Zároveň otestuje vaši pozornost v malém testu. Vánoční stezka „O narození Ježíše“, je určena především malým dětem. Vypoví dětem příběh o tom, jak se narodil Ježíš. I pro ně jsou na každém stanovišti připraveny otázky, na které musí najít odpověď. Čeká na vás celkem 12 stanovišť. Na každém stanovišti je pod příslušným textem otázka k danému tématu a tři odpovědi se souřadnicemi. Správnou souřadnici si zakroužkujte v odpovědní tabulce. Čísla u písmen určují pořadí písmen v tajence. Trasa obou stezek je stejná, takže si můžete užít obě varianty. Začátek stezky začíná u Městského muzea Mimoň, kde si vyzvednete odpovědní kartičku (kartička je ke stažení i na našem webu www.kulturamimon.cz). Zároveň zde bude připraven vánoční stromek, na který můžete pověsit nějakou ozdobu, kterou si s sebou přinesete. Stezka vás provede od muzea k Letenské lávce, podél hřiště ZŠ Pod Ralskem do parku, přes Zámecký most, dále stezkou pro pěší podél Ploučnice do parčíku v Malé ulici a odtud už k informačnímu centru. Co s sebou na cestu? Něco na psaní, dobrou náladu a chuť, dozvědět se něco nového.

Výlet na Klíč

KDY: kdykoli

KDE: od Nového Boru po modré značce, ze Svoru po červené značce či po žluté značce z Kytlic.

ZA KOLIK: zdarma

Jedním ze symbolů Lužických hor je vrch Klíč. Ačkoliv je relativně nízký – vypíná se dovýšky 759 metrů – odmění ty, kteří jej zlezou, krásným výhledem nejen na lužickohorskékopce, ale i na Ještěd a České středohoří. Název Klíč se datuje od roku 1928 a vznikl, jak prameny uvádějí, pravděpodobně ze staroslovanského slova Ključ neboli pramen. Pod sedlem se skutečně nachází mohutné prameny, které napájejí studánku nalézající se na modře značené cestě ze směru od Nového Boru. Později byl název upraven na Kleis a následně na český Klíč. Již na konci 18. století stávala na vrcholu Klíče strážní věž. V roce 1850 pak na kopci vyrostlachatka, později přebudovaná na turistickou chatu, která sloužila až do 2. světové války.

PROGRAM KIN



Kino Crystal Česká Lípa

Čtvrtek 23. 12. a neděle 26. 12. od 15:30: Zpívej 2

Čtvrtek 23. 12. v 17:30: Přání Ježíškovi

Čtvrtek 23. 12. a neděle 26. 12. ve 20:00: Matrix Resurrections

Neděle 26. 12. v 17:30: Tady hlídáme my

Městské kino Nový Bor

Čtvrtek 23. 12. ve 20:00, sobota 25. 12. a neděle 26. 12. v 17:30 a 20:00: Matrix Resurrections

Čtvrtek 23. 12. v 17:30, sobota 25. 12. a neděle 26. 12. v 15:30: Zpívej 2

Kino Ralsko Mimoň

Čtvrtek 23. 12. v 17:30: Matrix Resurrections