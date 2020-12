Českolipský komorní cyklus: Musica Bohemica

KDY: pátek 11. prosince od 19 hodin

KDE: YouTube kanál MHF Lípa Musica

ZA KOLIK: 150 Kč

Zbývající koncerty Českolipského komorního cyklu, plánované v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě se do konce roku zrušily. Organizátoři však svým návštěvníkům zprostředkují streamovanou podobou Vánoc s Musicou Bohemicou Jaroslava Krčka. Tento komorní soubor je fenoménem na poli interpretace lidové hudby a folklóru, jemuž se věnuje i badatelsky, a proslavil se díky tomu po Evropě i v zámoří. „Originální Krčkovy kompozice jsou oblíbené pro svou živost a spontánnost a posluchačům přinášejí uspokojení a duchovní povznesení, a stejně tak i svěží interpretace barokních vánočních zpěvů. A právě ty včetně Vánoční mše Jaroslava Krčka provede Musica Bohemica nejen pro českolipské publikum před kamerami liberecké TV RTM+,“ informovala Lucie Johanovská, mluvčí pořádajícího spolku ARBOR. On-line videostream koncertu se uskuteční v pátek 11. prosince od 19 hodin na youtube kanálu festivalu, vstupenky v hodnotě 150 Kč opravňující ke zhlédnutí koncertu budou v prodeji od čtvrtka 5. listopadu pouze online na www.lipamusica.cz a www.colosseumticket.cz. Kvůli protiepidemickým opatřením museli pořadatelé zrušit dva plánované koncerty .

Čtyřicetkrát výlep

KDY: do 26. prosince

KDE: plakátovací plochy v ulicích České Lípy

ZA KOLIK: zdarma



Umělci s vazbou na region obsadili 40 českolipských plakátovacích ploch díky aktivitě místního kulturního spolku Progres a výstavě Čtyřicetkrát výlep. Výstava fotoreprodukcí obrazů, fotografií, grafik a textů spisovatelů či hudebníků bude probíhat do 26. prosince a má za cíl oživit veřejný prostor uměním a prezentovat 40 tvůrců, kteří jsou propojeni s Českolipskem a Novoborskem, ať už tím, že se tu narodili, nebo tu tvořili, či tvoří.

Moje kino live – kino Máj Doksy

KDY: 10. - 13. prosince

KDE: www.kulturadoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:

Čtvrtek 10. 12. ve 20:30: Na palubu!

Pátek 11. 12. ve 20:30: Žaluji

Sobota12. 12. v 20:30: Než skončí léto

Neděle 13. 12. ve 20:30: Van Gogh – O obilných polích a oblačném nebi

Farmářské a africké trhy

KDY: Sobota 12. prosince od 8 do 16 hodin

KDE: mezi obchodními domy Andy a Banco Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma



Farmářské Vánoce jsou tady. Na pěší zóně mezi Andy a Banco kromě farmářů své výrobky představí vybraní řemeslníci s keramikou, svíčkami, šperky, batikou, koženými výrobky a mnoho dalších. Zavoní grilované ryby. Do České Lípy v sobotu také vrátí to nejlepší přímo ze srdc Afriky. Můžete ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Co na Afrických trzích najdete? Čerstvé ovoce z Afriky, jako je třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spousta druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas, exotické ovoce z Asie - oblíbené dračí ovoce, mangosteen, papája a mnoho dalšího, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibarun, extra kvalitní kávu, čaj, marmelády nebo kakaové boby. Exotické dobroty přiveze česko-ugandský food projekt Virunga.cz.

Pivař a blondýna na pultech

TIP NA KNIHU

KDE: např. na kosmas.cz

ZA KOLIK: od 260 Kč



Napjatě očekávaná kniha sezony se konečně objevuje na pultech knihkupectví. Zkušený pivní odborník a pivní nováček. Přísný učitel a svědomitá žačka. Tak se dají vystihnout role spoluautorů knihy Pivař a Blondýna Ladislava Jakla a Daniely Kovářové. Tenhle zdánlivě nesourodý mix dává knize zcela originální podobu, výjimečnou v rámci celé bohaté pivní literatury. V knize čtenář najde nejen množství informací a rad, ale také vyprávěcí a výkladový styl, díky kterému může do tajemných pivních světů bez obav vstoupit i každá nezasvěcená „blondýna“.

Mikve – záznam divadelního představení

KDY: Neděle 13. prosince od 19 hodin

KDE: YouTube kanál Divadla F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné na evstupenka.cz



Mikve je rituální lázeň, v níž se věřící židovské ženy pravidelně očišťují. Ve hře současné izraelské dramatičky Hadar Galron se stává místem, kde se střetnou a konfrontují různá vnímání víry a moderní reality. Do ortodoxně věřícího společenství přichází nová lázeňská, před níž se pozvolna rozkrývají osudy místních žen – dramata, o nichž všichni vědí, ale nikdo o nich nemluví.

Lesnická naučná stezka Zákupy

TIP NA VÝLET

KDE: Zákupy

ZA KOLIK: zdarma



Kdo chce poznat okolí města Zákupy a zároveň se seznámit s historií lesnictví, vydá se Lesnickou naučnou stezkou. Její začátek i konec je situován u hřbitova v Kamenici u Zákup, přibližně 13 km východním směrem od České Lípy. Informační tabule vás seznámí s historií lesnictví, s někdejším působením Vyšší lesnické školy v Nových Zákupech a zároveň také připomenou historii města, připojených částí i zajímavého okolí. Cesta vás povede například k jezírku, ke skalnímu útvaru v podobě žraločí tlamy a také okolo několika pramenů kvalitní vody s léčivými účinky. Celá trasa měří přibližně 4 km.

7. výstava betlémů

KDY: Do 10. ledna 2021

KDE: Městské muzeum Mimoň

ZA KOLIK: 50 - 200 Kč



Mimoňské muzeum si na adventní čas připravilo tradiční výstavu betlémů. K vidění jich tu budou desítky z nejrůznějších materiálů a načerpat sváteční atmosféru tu můžete až do 10. ledna. Z nařízení vlády mohou muzea svou kapacity využívat pouze na 25 %, takže počet návštěvníků bude omezen.: