XXIV. Zákupské slavnosti

KDY: Pátek 11. září – neděle 13. září

KDE: Kostel sv. Fabiána a Šebestiána, koupaliště, Zámek Zákupy

Akce začne v pátek v 16:30 koncertem v kostele. Představí se Acoustic art duo – Ondřej Pešl a Ctirad Macháně. Zazní populární skladby z české i světové hudební scény v instrumentálním podání klavíru a violy. V sobbotu čeká návštěvníky celodenní program na koupališti, kde zejména na děti čekají pouťové atrakce a kolotoče. Večer pak zahraje kapela Fleret se zpěvačkou Zuzanou Šulákovou (20.00) a Michal Tučný revival (21.45). Poslední den slavností se uskuteční na zámku, kde v 15 hodin vystoupí Radek Žalud a Karolína Stiborová.

Sexem ke štěstí

KDY: Pátek 11. září v 19 hodin

KDE: Dům kultury Ralsko

ZA KOLIK: 300 Kč



Koučovat se dá všechno. Pokud tedy ochladly vaše partnerské vztahy, stačí se obrátit na odbornici a zkusit sexcoaching! Že nevíte, o co jde? To jste na tom stejně jako stárnoucí Norbert, kterému neklape intimní život s manželkou Hedvikou. Koučka Stella se mu snaží pomoci, sama si ovšem neví rady se svým partnerem Robertem. A tak se terapeutická sezení stále více vymykají kontrole…Pikantní a poněkud ztřeštěná komedie z pera osvědčeného Jakuba Zindulky (který se zároveň ujal režie) vám pořádně polechtá bránice.

Jedna země, jeden král… Hrajeme pro děti na Bezdězu

KDY: Sobota 12. září a neděle 13. září

KDE: hrad Bezděz

ZA KOLIK: 120/80 Kč



Šermířská skupina Pancharti připravila pro rodiče s dětmi víkendová představení. Přijďte se pobavit na Bezděz v sobotu nebo v neděli a prožijte se svými dětmi šermířský den na hradě. Začátky vystoupení na II.nádvoří: 11,00 - 12,30 - 14,00 hod. V sobotu bude ještě vystoupení v 15,30.

Dny evropského dědictví u Sušárny chmele

KDY: Sobota 12. září od 13 hodin

KDE: Sušárna chmele Dubá

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Můžete se těšit na občerstvení, prodejní stánky, dílničky, historická vozidla, atrakce pro děti a jako každý rok prohlídku Sušárny a přednášku na vybrané téma a samozřejmě nesmí chybět slavnostní zakončení 3. Dubského dřevosochání.

Cvikovské ostrve

KDY: Sobota 12. září od 13 hodin

KDE: zahrada ZUŠ, Niessnerova vila Cvikov



Již sedmý ročník přehlídky a soutěže šermířských skupin začne příjezdem pána Berky z Dubé a jeho doprovodem. Po celý den nebude chybět občerstvení ani doprovodný program.

Zámecká slavnost

KDY: Sobota 12. září ve 13 hodin

KDE: zámecký park Mimoň

ZA KOLIK: Vstup zdarma



O tradiční slavnost nepřijdou návštěvníci ani v letošním náročném roce. Chybět nebudou hry a zábava pro děti, stánky s občerstvením a promenáda historických kočárků. Dospělí si zase přijdou na své při hudební produkci Zahraje blues folková formace Mrakoplaš L.O., Isara nebo Brontosauři revival.

120. výročí příjezdu prvního parníku vlaku do Mimoně

KDY: Sobota 12. září – neděle 13. září

KDE: vlakové nádraží Mimoň



V neděli 13. září ve 13.20 se uskuteční na nástupišti mimoňského nádraží odhalení malé pamětní desky, připomínající 120 výročí příjezdu prvního vlaku, který po zrekonstruované lokální trati z České Lípy do Liberce přijel do Mimoně na nově vybudované nádraží. Na oslavu tohoto výročí budou v sobotu 12.9 a v neděli 13.9 vypraveny zvláštní parní vlaky z Liberce do České Lípy a zpět.

Rachot na koupáku

KDY: Sobota 12. září od 18 hodin

KDE: koupaliště Jablonné v Podještědí



Na pódiu se postupně vystřídají kapely Nirvana tribute project a Noční můry.

Andrew „Bullet“ Lauer – My Bass Souls

KDY: Sobota 12. září v 21 hodin

KDE: Klub U Bílýho černocha Česká Lípa



Andrew patří mezi významné světové baskytaristy. Pochází z Kalifornie, dnes žije v Německu. Poznáte ho podle mohutného těla a ještě mohutnější hry na baskytaru. Jeho pódiový projev je nezapomenutelný, a když ho jednou uslyšíte naživo, jeho sound se vám už navždy vryje do srdce. Může se taky stát, že zatoužíte přesedlat ze svého původního nástroje na baskytaru a ovládnut ji stejně mistrovsky, jak se to povedlo Andrewovi. Když spatříte jeho muzikální hru, budete jenom těžko věřit, že se své lásce věnuje pouhých deset let. V minulosti hrál v kapelách Tower of Power a Dream Theatre.

Triatlonový závod Doksy Race 2020

KDY: Neděle 13. září od 8:30

KDE: Hlavní pláž Doksy, Máchovo jezero



Vedle hlavního závodu pro dospělé sportovce je připravena i dětská část a další doprovodný program.

Putování pohádkovým peklem

KDY: Neděle 13. září od 13 hodin

KDE: start v českolipské Dubici u restaurace Neptun

ZA KOLIK: 20 Kč



Dům dětí a mládeže Libertin pořádá netradiční pohádkovou výpravu po Pekle se zastávkami s pohádkovými bytostmi. V cíli čeká na děti sladká odměna.

LOLLIPOPZ Velká Show 2020

KDY: Neděle 13. září od 15 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa



Lollipopz znájí fanoušci z velkého množství kulturních akcí po celém Česku, ale také z úspěšného youtubového pořadu Lollymánie. Návštěvníci se mohou těšit na velkou, barevnou a zábavnou hudební show, jehož součástí jsou mimo jiné oblíbené soutěže a spousta písniček ze všech doposud vydaných alb, ale i písničky z alba teprve připravovaného..

Šermířská škola

KDY: Neděle 13. září od 13 hodin

KDE: Zámek Horní Libchava

ZA KOLIK: 200 Kč



V tento den je pro děti připraven několikahodinový program, během kterého si mohou vyzkoušet a naučit základy šermování.

Štístko a Poupěnka: Ať žijí pohádky

KDY: Neděle 13. září od 16 hodin

KDE: Městské divadlo Nový Bor

ZA KOLIK: 195 Kč



V novém představení se tentokrát Štístko a Poupěnka společně s broučky dostanou do pohádkového lesa. Pomohou tam Karkulce, aby jí nesežral vlk a také potkají Jeníčka a Mařenku na cestě k perníkové chaloupce. Naučí se hodiny s písničkou Tik ťak i kouzelná slůvka s Pyšnou princeznou. Udrží tajemství s písničkou Šušušu a spatří, jak drzou, nevychovanou Káču navštíví čert v písničce Čert a Káča. Společně se všichni naučí zdravě papat se superhrdinou Mňamáčkem. Zazní taneční hity Hejbni kostrou a Jájájá, ale nebudou chybět ani známé, osvědčené písničky.