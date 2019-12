Výlet s KTČ: Kryštofovo údolí: Orloj a betlémy

KDY: Sobota 14. 12. v 9:36 hodin

KDE: sraz na nádraží ČD Česká Lípa

Vydejte se v sobotu s českolipským Klubem českých turistů na adventní výlet do Kryštofova Údolí, kde poznáte místní zajímavosti - železniční viadukt, dřevěný kostelík, orloj a venkovní Jírův betlém. Trasa: ze zastávky Novina prohlídka zajímavostí obce Kryštofovo Údolí, celkem cca 6 km. Odjezd: Česká Lípa hl. nádraží os. vlakem v 9:36 hodin do zastávky Novina. Návrat: vlakem v 15:23 (13:23 hod.), příjezd do České Lípy v 16:22 (14:22 hod.).

Vánoce v muzeu

KDY: Sobota 14. 12. a neděle 15. 12. od 9 do 17 hodin

KDE: Sklářské muzeum Nový Bor

ZA KOLIK: 20 Kč



Třetí adventní víkend si sklářské muzeum v Novém Boru připravilo program pro celou rodinu. Připravené budou výtvarné dílny, zábavné úkoly a pískování s Danielou. Po oba víkendové dny zahraje v 15 hodin divadlo Krabice Teplice pohádku Vánoce u Ježků.

Dance of Live

KDY: Sobota 14. 12. od 9 hodin

KDE: KC Sever Cvikov



11. ročník pohárové taneční soutěže. Součástí akce bude sbírka pro malého Jiříka z České Lípy v rámci projektu Pohádkové vánoční hvězdy pomoci.

Advent s Ozvěnou

KDY: Pátek 13. 12. od 14 do 19 hodin a sobota 14. 12. od 10 do 19 hodin

KDE: Centrum textilního tisku Česká Lípa

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Charitativní akce. Můžete se těšit na: ručně vyráběné dárky, tvořivé dílničky, svařené víno či punč, koledy a cukroví, a mnoho dalšího. Výtěžek bude použitý na pomoc dětem s trvalou ztrátou sluchu.

Čtyřlístek a talisman noci

KDY: Sobota 14. 12. od 10 hodin

KDE: Městské divadlo Nový Bor

ZA KOLIK: 80 Kč



A jsou tu opět! Báječný Čtyřlístek k vám zavítá se zbrusu novým dobrodružstvím, které si pro vás připravilo Divadlo D5, pod autorským a režijním vedením Libora Jeníka. Tentokrát se Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín vydávají za bájným Talismanem Moci, který umí ovládat vše živé! Aby ho naši čtyři přátelé získali, musí se vypravit do dalekých himalájských hor nebo na prosluněnou Havaj. Do cesty se jim ovšem postaví prohnaný a vykutálený profesor Zádrhel, který si na kouzelný talisman dělá také zálusk. Jestli nad ním Čtyřlístek zvítězí, jestli potkají Sněžného muže, jestli se budou muset naučit tanec Hula-hula nebo jestli potkají popleteného domorodého šamana a nebo jestli…, ale však to sami uvidíte, když přijdete na naši další úžasnou pohádku, plnou legrace, napětí a pěkných písniček.

Čekání na Ježíška

KDY: Sobota 14. 12. od 10 do 16 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Tradiční akce, určená především pro rodiny s dětmi. Připravené budou tvůrčí dílny, ukázky starých tradic, ale i nahlédnutí do příprav tradičních pokrmů a cukroví. Prohlédnout si můžete muzejní expozice a vystavené betlémy. Od 14 hodin proběhne v klubovně přednáška o vánočních tradicích a připomene i 50. výročí úmrtí českolipského kněze Jana Marii Suryho (1912 - 1969). Vánoční hru J. M. Suryho zahrají žáci ze ZŠ Kravaře v 11 hodin a ve 14.30 hodin.

Čtyřlístek a talisman moci

KDY: Sobota 14. 12. od 15 hodin

KDE: Jiráskovo divadlo Česká Lípa

ZA KOLIK: 80 Kč



Předvánoční pohoda na zámku

KDY: Sobota 14. 12. od 13 do 18 hodin

KDE: Zámek Zákupy



13.00 – 16.00: Odpolední adventní prohlídky Vánoce u pana „nadlesního“ s ukázkou varhanní hudby v zámecké kapli. 14.00: Vánoční nadílka zámeckému medvědu Medouškovi na prvním nádvoří. 15.00: Adventní koncert ZUŠ Česká Lípa ve vytápěném sále s možností podvečerní adventní prohlídky Vánoce u pana „nadlesního“ po jeho skončení. 16.15 – 17.00: Podvečerní adventní prohlídky Vánoce u pana „nadlesního“ s ukázkou varhanní hudby v zámecké kapli. 17.30: Vánoční orloj na druhém nádvoří zámku v podání Divadelního spolku Havlíček Zákupy. 18.00: Koledy na druhém nádvoří zámku v podání pěveckého souboru Zákupáček při ZŠ Zákupy.

Rosu dejte nebesa

KDY: Sobota 14. 12. od 15 hodin

KDE: zámek Lemberk

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Laskavostí správy státního zámku Lemberk zazní na koncertě unikátní barokní varhanní pozitiv Jana Kryštofa Maywalda z roku 1723.

Vánoční koncert vděčnost

KDY: Sobota 14. 12. od 16:30 hodin

KDE: kostel Mistra Jana Husa Česká Lípa



Vystoupí komorní soubor Laudes, který na varhany doprovodí D. Schneeberger, a Dětský pěvecký sbor ZŠ Sever.

Vánoční zpěvy

KDY: Sobota 14. 12. od 17 hodin

KDE: kostel sv. Bartoloměje Žandov



Česká mše vánoční Hej mistře. Vystoupí děti ze ZŠ Žandov, Dětský pěvecký sbor VoxCantus, ZUŠ Žandov, Jentak(t) Žandov, Českolipský Evergreen, Babíny di Doksy, Pěvecký spolek Jablonetky a Příležitostní symfonicky orchestr.

Anna K.

KDY: Sobota 14. 12. od 19 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 390 Kč



Luxusní předvánoční koncert Anny K. Tato velmi úspěšná a několikanásobná zpěvačka roku, která je oblíbená nejen u diváků, ale i u hudební kritiky, se rozhodla po úspěšném loňském předvánočním turné zopakovat jej i letos. A tentokrát nevynechá Českou Lípu. Fanoušci se mohou těšit na akustické aranže jejích největších hitů, např. Vždycky se budeme znát, Tamaryšek, Až mě zachráníš nebo Nelítej nízko.

HIS 15

KDY: Sobota 14. 12. ve 20 hodin

KDE: Píchlá nota Doksy

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Věčně mladé písně Semaforu, rockové kousky české beatové scény 60. a 70. let (Olympic, Petr Novák, K. Kahovec, J. Schelinger, Miki Volek, Petr Kalandra, Vladimír Mišík) a trocha blues.

Vánoce u pana nadlesního

KDY: Neděle 15. 12. od 10 do 14 hodin

KDE: Zámek Zákupy

ZA KOLIK: 80 – 310 Kč



Tradiční adventní prohlídky letos připomenou, jak se slavily Vánoce na zámku v době první republiky. Prohlídka zařízeného zámeckého bytu lesního rady Josefa Mati neopomene výklad o lidových vánočních zvycích. Nebude však chybět ukázka nadílky na císařském dvoře ve Vídni, ani návštěva vánočně vyzdobené kaple sv. Františka z Assisi.

Adventní koncert

KDY: Neděle 15. 12. od 16 hodin

KDE: kostel sv. Petra a Pavla Volfartice

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Zazní vánoční koledy a písně v podání mimoňského sboru Zpěvandule.

Solideo

KDY: Neděle 15. 12. v 17 hodin

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie Nový Bor

ZA KOLIK: 100 Kč



Třetí adventní koncert. Hudba gotiky, renesance a baroka.