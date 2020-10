Po stopách Mnichovské průrvy

KDY: celoročně

KDE: Zahrádky u České Lípy

ZA KOLIK: vstup zdarma

Jako kulisu k pohádkovému filmu Nesmrtelná teta si filmaři vybrali Mnichovskou průrvu. Jedná se o uměle vytvořený kanál, který slouží jako propust jednoho z napájení Novozámeckého rybníka z Bobřího potoka nacházejícího se v katastru obce Zahrádky u České Lípy. Vpust do dříve několikanásobně většího rybníka zajišťovala hradidla. Přes průrvu po vrcholu skal byl v 18. století vybudován klenutý most, po němž dnes vede silnice I/9 od České Lípy do Doks, případně dále do Prahy přes křižovatku v Jestřebí. Ze silničního mostku se dá po kamenných schodech sestoupit k malé skalní místnosti, která byla v minulosti využívána jako přístaviště loděk. V roce 1933 byl Novozámecký rybník vyhlášen národní přírodní rezervací na ploše 348 hektarů. Předmětem ochrany jsou význačná mokřadní společenstva a stanoviště pro téměř 200 druhů ptáků. Rezervace je zařazena do sítě mezinárodních ornitologických lokalit Natura 2000.

Strážný vrch nabízí výhledy

KDY: celoročně

KDE: u Merbortic, České Středohoří

ZA KOLIK: zdarma



Nenáročný výlet pro malé i velké, zdatné i méně zdatné turisty vedena Strážný vrch nedaleko Žandova. Rozhledna stojí na kopci již od roku 1901, tehdy byla dřevěná a nesla jméno Mariina věž. V roce 1925 zde byla slavnostně otevřená nová kamenná rozhledna, vedle ní stával hostinec s krytou kuželkovou dráhou. Po 2. světové válce bohužel i rozhledna zpustla a chátrala, definitivně padla za oběť jedné z ničivých bouří v roce 1963 a až rok 2000 přinesl nové snahy o postavení nové rozhledny. Povedlo se tak v roce 2006. Z rozhledny je krásný kruhový výhled do Českého středohoří, na Krušné hory, elektrárnu Mělník, na Českolipsko i Lužické hory nebo televizní vysílač Buková hora.

Modlivý důl u Svojkova

KDY: celoročně

KDE: Svojkov

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Modlivý důl je poutní místo se skalní kaplí u obce Svojkov na Českolipsku. Skalní kaple je chráněna jako kulturní památka České republiky. Dříve se údolí jmenovalo Smolný důl, protože zde uhlíři měli své milíře a smolné pece, v nichž vařili kolomaz. Protože se o dole tradovalo několik pochmurných pověstí (motivem byla láska a smrt), čeledín ze statku v roce 1704 pověsil v údolí obrázek Panny Marie a Ježíše. V roce 1760 pomocník sládka ze svojkovského pivovaru Metzer zde pověsil obrázek nový, vysvěcený. Místo začali navštěvovat pocestní a začali šířit pověsti o zázracích. Roku 1772 zbožná hraběnka Cervelliová (paní Czerwelli ze Svojkova) nechala postavit dřevěnou kapličku a do ní pověsit proslulý obrázek. Už téhož roku sem bylo vypraveno z České Lípy první procesí. Koncem 18. století tuto původní kapličku nechala hraběnka Alžběta Kinská nahradit kapličkou vytesanou ve skále. Práci provedli zedník Josef Sacher ze Svojkova. Ke kapli vede ze Svojkova, kde je i parkoviště, zelená turistická značka.

Zrcadla do historie

KDY: do konce října

KDE: Česká Lípa

ZA KOLIK: zdarma



Výstava s názvem Zrcadla do historie je unikátní venkovní výstavou zachycující podobu České Lípy před celoměstským požárem v roce 1820. Výstavní panely budou v českolipských ulicích k vidění až do konce října. Abyste si z výstavy odnesli nějaké vědomosti trvalejšího charakteru, můžete si zkusit vyplnit pracovní list, který k výstavě speciálně připravili organizátoři z Vlastivědného spolku Českolipska a Regionálního turistického informačního centra. Pracovní list si můžete zdarma vyzvednout v infocentru. Nejen, že si odnesete spoustu vědomostí, ale za správně vyplněný pracovní list odevzdaný v našem infocentru na nám. T.G.M. získají úspěšní řešitelé i malou odměnu, kterou si sami vyberou.

Bobří soutěska

KDY: celoročně

KDE: Kravaře u České Lípy

ZA KOLIK: zdarma



Romantický výlet Bobří soutěskou k vodopádu Bobřího potoka nedaleko obce Kravaře. Procházka zdejším údolím přes četné můstky, přes stezku po skalní římse jištěnou řetězy, okolo pěnící kaskády až k nádhernému vodopádu je jedinečným zážitkem. Cestu je možné začít v obci Loučky u Verneřic, případně v obci Janovice, odkud k vodopádu vede zelená turistická značka. Vzhledem k tomu, že cesta vede náročnějším terénem, je dobré zvolit kvalitní turistickou obuv.

Zdislavina studánka

KDY: celoročně

KDE: pod zámkem Lemberk

ZA KOLIK: zdarma



Tradice praví, že studánku s vodou vyhloubila sama svatá Zdislava, která využívala její blahodárné účinky k léčení nemocných. Avšak písemné prameny o studánce dlouho mlčí a první zprávy se objevují, až v druhé polovině 18. století v souvislosti s jablonským měšťanem Jung Richterem, který nechalo do skalního výklenku nad vyvěrajícím pramenem, umístit pískovcovou sošku blahoslavené Zdislavy na památku a vděk za své vyléčení. (Ve skalním výklenku za mříží je umístěna kopie původní sošky sv. Zdislavy v řádovém rouchu a s růžencem kolem krku.). Z počátku 19. století pochází stavba empírového glorietu nad studánkou, která vyvěrá nad skalním blokem. O něco později byl pramen obložen pískovcovými kvádry a upraven do podoby studánky. Následně byla položena pod cestou vodovodní trubka a pramen tak sveden přepadem do Panenského potoka. Pískovcová novodobá úprava kolem přepadu studánkové vody do potoka pochází z 90. let 20. století. Krásná lesní cesta ke studánce začíná přímo pod zámkem Lemberk.