Po dvouleté covidové pauze se opět můžete těšit na českolipské Městské slavnosti! Kompletní program slavností je zcela zdarma. Slavnosti začnou v pátek zahajovacím koncertem v kostele Narození Panny Marie. Zahraje orchestr a sbor Severočeského divadla v Ústí nad Labem.

Sobotní program odstartuje v 10 hodin Neckyáda. Na hlavním pódiu u OD Banco se jako první představí jazzová farma a následovat budou samí zajímavý hudební hosté. Pro děti Majda z Kouzelné školky, pro starší Laura a její tygři, ve 21 hodin zahraje legendární Olympic.

Na hradě Lipý proběhne program od 12 až do 20 hodin. Čeká vás rytířské ležení, dobová hudba, šermíři, sokolníci, hry a soutěže pro děti, dobový fotokoutek a historický průvod městem.

V Městské knihovně proběhne program s názvem Svět vědy, techniky a zábavy.

Do programu slavností se zapojí i DDM Libertin, v klášterních zahradách budou připravena stanoviště pro malé i velké plné odvážných úkolů, opičí dráha, střelnice, kreativní dílna a doplňkový pohybový program. V Amfiteátru za KD Crystal se uskuteční plážová párty uprostřed města plná taneční hudby a Djs. V neděli bude slavnostně otevřena rozhledna na Špičáku. Kompletní program naleznete na www.mucl.cz a také na facebookových stránkách města Česká Lípa.

Setkávání

KDY: Sobota 18. června (do 18. září)

KDE: Galerie Jídelna



Setkávání – společná výstava obrazů čtyř umělců, čtyř rozdílných osobností, které se výjimečně sejdou v jednom prostoru. Jana Heřmanová, Miroslav Pangrác, Dan Váchal a Milan Pokorný, čtyři osobnosti, které se ve své tvorbě setkávají v neobvyklých průsečících a jejich rozdílnost se prolíná do zajímavých kompozicí a prožitků. Prvotním spojovacím článkem všech čtyř byla osoba Miroslava Pangráce, který jednotlivé autory znal osobně a poté je oslovil a pospojoval do myšlenky společných výstav. Přestože má každý z výtvarníků svůj naprosto osobitý rukopis a své samostatné výstavy, jednou za čas si najdou chvíli vystavovat společně a tím uvést svá díla do vzájemného dialogu.

Sklářské slavnosti 2022

KDY: Pátek 17. a sobota 18. června

KDE: Náměstí Míru, Nový Bor

Ukázky sklářských technik pod širým nebem, hudební a divadelní vystoupení, sklářský a řemeslný trh. Na to vše lákají Sklářské slavnosti. Letos je zahájí už v pátek 17. června netradiční program na netradičním místě - křest vlaku s doprovodnými akcemi na novoborském vlakovém nádraží - a následné slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Řemeslo a umění ve skle ve Sklářském muzeu. Zájemci si budou moci prohlédnout nový vlak, který bude vozit cestující na trase Rumburk - Mladá Boleslav, od 9 do 17 hodin na vlakovém nádraží v Novém Boru. Doprovodné akce se budou konat ve vlaku i před ním. Děti se zabaví například v korálkových dílnách a mohou si otestovat znalosti sklářských technik v soutěžím kvízu. V 15 hodin bude pokřtěn vlak a bude slavnostně uveden do provozu. Páteční podvečer bude patřit jubilejnímu desátému trienále soutěže Řemeslo a umění ve skle 2021. Ta navazuje na tradici muzejní uměleckořemeslné soutěže, od jejíhož vzniku letos uplyne neuvěřitelných 113 let.

Slavnostní vyhlášení výsledků s následnou vernisáží soutěžních prací začne v 17 hodin ve Sklářském muzeu. Hlavní sobotní program odstartuje veselé představení plné pohádkových písniček a kouzelných melodií pro děti. Ty si pak budou moci zazpívat i s kapelou Pískomil. Jejich melodie budou povědomé i rodičům, členové skupiny se podíleli na repertoáru kapely Kašpárek v rohlíku. Odpoledne pak zahraje českolipský Swingband Zdeňka Hůly a brněnský písničkář s cellem Pavel Čadek. Rockový kvintet O5 a Radeček zahraje své hitovky od 20 hodin, závěr slavností bude patřit košickým broukům The Backwards, jednomu z nejlepších Beatles revivalů na světě. V rámci slavností bude mít otevřeno Galerie DW sklářský atelier na nám. Míru (10 – 14 hod.), prodejna skla Crystalex CZ (8 – 13 hod.), Novotný Glass (9 – 12 a 13 – 17 hod.), Galerie Na tělo a Korálky Beads Perlen (9 – 11 hod.). Výrobky ze skla budou k prodeji také na náměstí Míru.

Songy 60. let

KDY: Pátek 17. června v 18 hodin

KDE: cukrárna Pod Ronovem, Kravaře



S kytarou dorazí Martin Benda, aby vám zazpíval ty nejznámější hity pánů Suchého, Šlitra, Matušky, Gotta, Neckáře, kapely Olympic a mnohých dalších.

Dětský den

KDY: Pátek 17. června v 16 hodin

KDE: Letní kino, Cvikov

Odbor kultury Cvikov a DDM Cvikováček vás zvou na Dětský den a Pirátskou show. Pro děti jsou připraveny hry, balonky, tvořivé dílničky a pěna, kterou zajistí Hasiči Cvikov.

Provodínská štrapanda

KDY: Sobota 18. června v 8 hodin

KDE: Sportovní areál, Provonín



45. ročník tradiční turistické a cykloturistické akce pro celou rodinu. Připraveny jsou různě dlouhé trasy pro pěší i cyklisty od 5 do 69 km. Startovné je 50 Kč pro všechny. Jako již tradičně se bude o pitný režim starat Pivovar Cvikov a masíčko připraví řeznictví Kuchynka Provodín. Na startu dostanete malou pozornost s logem Provodínské štrapandy, podrobný popis s mapkou dané trasy a v cíli se můžete těšit na diplom, buřtík, který si můžete opéct a dobrý pocit z pohybu.

Proměny

KDY: Sobota 18. června od 10:30

KDE: Geopark Ralsko, zaniklá obec Jabloneček

Geopark Ralsko pořádá Festival přírodního umění s názvem Proměny již od roku 2016. Letos se uskuteční již po šesté a místem společného tvoření bude zaniklá obec Jabloneček, která leží uvnitř bývalého vojenského prostoru Ralsko. Dnes stojí v zaniklé obci pouze dvě budovy – česká a německá škola. Symbolicky týden před festivalem budou právě v těchto školách a jejich okolí společně tvořit studenti českých a německých středních škol v rámci projektu „Dva jazyky – jeden region“. Celý týden budou pracovat v dílnách zaměřených na akční umění a performance, dřevosochání nebo vizuální umění a malování světlem. Výsledky svého společného snažení

představí na Festivalu Proměny. Kromě studentů připraví svá land-artová díla také deset profesionálních umělců z ČR a Německa. V tomto roce se představí členové z umělecké skupiny Associace Kubinstadt z Litoměřic, která realizovala například zcela výjimečnou výstavu Zjevení přírody. Z německých umělců se bude účastnit tradičně Andreas a Kirsten Stegemannovi, pro které jsou typické instalace z vrbového proutí nebo dřeva. Dřevo probouzí do nevšedních soch také další umělec – Josef Matějka, který se dlouhodobě věnuje tvorbě dřevěných objektů, šperků, aroma-amuletů nebo putovních holí. Během Festivalu Proměny proběhne nejen vernisáž pod širým nebem s komentáři umělců, těšit se můžete také na hudební vystoupení kapely RAZAM s Ivou Marešovou, na výrobu hraček a šperků z přírodních materiálů, balancování kamenů nebo navlékání perel. Chybět nebude ani pro geopark typická činnost - rýžování, při kterém každý účastník může zkusit své dovednosti, najít a odnést si nalezené poklady. Především půjde o české granáty, které jsou typické svým tmavě červeným zbarvením a jsou považovány za kameny lásky.

Strážské letní slavnosti

KDY: Sobota 18. června od 12 hodin

KDE: areál velké pláže, Stráž pod Ralskem



Tradiční akce, probíhající na dvou pódiích. Na hlavním nebude chybět spousta skvělé hudby, o kterou se postará kapela O5 a Radeček, zpěvačka Anna K., Wanastovi vjecy revival, ale také bubenická show formace Tam – Tam Batucada. Na dětském pódiu se se představí Honza Popleta s kamarády a dvojice Štístko a Poupěnka, nebude chybět divadelní představení Princové jsou na draka a kouzelnická show. Během celého dne bude k dispozici bohatý stánkový prodej, malování na obličej, dětské dílny a nafukovací atrakce.

Lesnický den

KDY: Sobota 18. června

KDE: Skelná huť

Nekomerční prezentaci lesnictví, na níž se prezentuje lesnická technika, závodí dřevorubci, vystavují trofeje z místních honiteb a děti soutěží ve znalostech a dovednostech spojených s přírodou a lesem tradičně uspořádá státní podnik Vojenské lesy a statky ČR - letos po dvouleté covidové pauze. Program akce, nad kterou převzala záštitu ministryně obrany Jana Černochová, bude mít stejnou základní osnovu, jako v posledních letech. Divize VLS v Mimoni zde připravuje především pro příznivce myslivosti výstavu trofejí z honiteb ve své správě. Letos na ní mimořádně právě kvůli „pandemické pauze“ představí to nejlepší za tři poslední lovecké sezóny.

Již tradičním tahákem akce budou souboje nejlepších tuzemských i zahraničních dřevorubců v rámci národního šampionátu v práci s motorovou pilou. Na plochách okolo závodišť si pak zájemci budou moci prohlédnout zahradní a lesnickou techniku – od sekaček na trávu až po ty nejsofistikovanější těžební stroje harvestory. Ve vzduchu svůj stroj pak představí také Armáda ČR, která s pomocí vrtulníku s bambivakem předvede simulaci hašení lesního požáru. Na pódiu pak proběhnou dvě show – Biketrial vystřídají vyznavači efektního dřevorubeckého sportu s kořeny v USA Stihl Timbersports, jehož hlavními rekvizitami jsou vedle svalů závodníků ostré sekery a obří ruční i motorové pily. Myslivecký program dá prostor vystoupení trubačů, ukázce sokolníku, prezentaci plemen loveckých psů i ukázkám vábení zvěře. Návštěvníci si budou moci zakoupit vybavení pro pobyt v přírodě, nebo si vyzkoušet svou obratnost s oboustrannou sekerou při hodu na sedm metrů vzdálený terč. A přilehlé lesy budou patřit hlavně dětem. Pro ně zde lesní pedagogové VLS nachystají bohatý zábavně-naučný program, za jehož absolvování malí návštěvníci dostanou zajímavou odměnu.