Zpěvák Miro Šmajda s kapelou Walda gang a Alkehol v jarní rockové pecce. Jedná se o koncert přesunutý ze 27. března 2020, vstupenky jsou stále platné.

Velikonoce v Křištálovém údolí

KDY: Sobota 9. a neděle 10. dubna

KDE: Liberecký kraj

ZA KOLIK: vstup zdarma



Zahajte velikonoční svátky už v předcházejícím víkendu. Čekají vás dva dny otevřených dveří ve sklárnách, ateliérech a muzeích. Nejen krásné velikonoční ozdoby, ale i výrobu šperků, bižuterie a skleněných výrobku zažijete ve velikonoční atmosféře přímo v místech vzniku. Velikonoční program připravily sklárny i některá muzea. Nejen, že se sami zapojíte v tvořivých dílnách, ale můžete se zapojit i do soutěže o zajímavé ceny. Seznam všech subjektů Libereckého kraje, které se do akce zapojí i s konkrétním programem právě u nich naleznete na crystalvalley.cz.

Velikonoce na Vísecké rychtě

KDY: Sobota 9. dubna od 10 hodin

KDE: Vísecká rychta Kravaře

ZA KOLIK: vstup zdarma

Týden před Bílou sobotou se Vísecká rychta otevře všem návštěvníkům a zve všechny na tradiční akci, díky níž se připraví na velikonoční svátky. V čase od 10 do 16 hodin nabídne bohatý program nejen rodinám s dětmi, ale i těm, kteří si chtějí užít atmosféru a tradice jarního venkova. Na 11. hodinu je uvnitř rychty připravena loutková Perníková chaloupka, na stejném místě ve 13.30 proběhne interaktivní představení pohádky Verbováníčko. Tancechtiví návštěvníci se mohou nechat inspirovat poledním vystoupením folklórního souboru Patašpička z Jablonného v Podještědí s hudebním doprovodem Lusatia Consort ze Cvikova a následně se zapojit do workshopu evropských lidových tanců. Za účasti obou souborů bude také kolem 13 hodin vynesena do Bobřího potoka smrtka, Morana, která symbolizuje zimu. K průvodu se může přidat každý, kdo se bude chtít tímto starodávným způsobem rozloučit s uplynulým ročním obdobím a přivítat tak jaro. Jarní atmosféru doplní i velikonoční hry po celý den, pletení pomlázek, výroba kraslic, pečení voňavých dobrot a další rukodělné dílny. V rámci dalšího doprovodného programu agentury Merlet vás určitě nemine dudák s doprovodem hrající lidovky a velikonoční animace na chůdách. Chybět nebudou ani tradiční řemeslné výrobky a občerstvení.

Rozeběhni Stráž

KDY: Sobota 9. dubna od 10 hodin

KDE: hotel Uran, Stráž pod Ralskem

ZA KOLIK: 200/300 Kč



První ročník závodů Strážská patnáctka a Strážská šestka. Hlavní závod bude odstartován ve 12 hodin, před ním se v 10 hodin uskuteční závod pro děti. Proběhnete okolo zámku Vartenberk vystoupáte pár výškových metrů v lese, minete známý pomník A. Sochora, Skalní divadlo, Široký kámen, Děvín a do cíle doběhnete po cyklostezce podél jezera až na hráz. Pro každého účastníka je připravena pamětní medaile na památku, zajištěno je rovněž občerstvení před stratem.

Kinští ve Sloupu v Čechách v 19. a 20. století

KDY: Sobota 9. dubna ve 14 hodin

KDE: Villa Hrdlička Česká Lípa

Přednáška Martina Aschenbrennera zahájí cyklus přednášek o židovské komunitě v České Lípě.

OBRAZEM: Českolipský komorní cyklus zahájily Goldbergovy variace

Významné osobnosti z údolí Ploučnice

KDY: Sobota 9. dubna ve 14 hodin

KDE: Kulturní sál Koruna Žandov



Město Žandov, Tomáš Stopka a Petr Fletcher vás zvou na přednášku. Představí vám Josefa Zenkneroa z Valteřic, Wenzela Hockeho z Jezvé a Gustava Pollaka z Žandova. Součástí přednášky bude i premiéra písně žandovského vrchního učitele Gustava Pollaka „O Polzenthal, mein Paradies“ z roku 1902 v podání Českoamerického X-teta.

Jarní zpěvohraní

KDY: Sobota 9. dubna v 17 hodin

KDE: kaple sv. Antonína v Heřmanicích v Podještědí

Na vystoupení pěveckého sboru Zpěvandule z Mimoně vás zve Město Jablonné v Podještědí.

Ples útulku Dogsy

KDY: Sobota 9. dubna v 19 hodin

KDE: Hotel Bezděz, Staré Splavy

ZA KOLIK: 250 Kč



Můžete se těšit na předtančení se psy, stand-up comedy „Na stojáka“ s nepřekonatelnými baviči - Dominik Heřman Lev & Jaroslav Krušina, kteří se budou starat o zábavu i během celého večera. Bude připravena také bohatá chlupatá tombola. Vystoupí kapela Vladimír a nebude chybět ani tradiční dražba dortu. Veškerý výtěžek z prodeje vstupenek a lístků do tomboly poputuje na výstavbu útulku a na veterinární péči svěřenců.

Michal David - Britterm Tour 2021

KDY: Sobota 9. dubna v 19 hodin

KDE: Home Credit Arena a Sport Park Liberec

ZA KOLIK: od 490 Kč

Diváci se mohou těšit na největší hity Michala Davida. Playlist bude pestrý a některé písně budou vybrány přímo na přání fanoušků.

UDG

KDY: Sobota 9. dubna ve 20 hodin

KDE: Club Warehouse Liberec

ZA KOLIK: 350 Kč



Populární kapela, kterou dobře zná každý český nejen festivalový fanoušek vydala nové album a do Liberce ji přijede představit na svém prvním koncertě v klubu Warehouse.