Výroba masopustních masek

KDY: Sobota 22. 2. od 10 do 16 hodin

KDE: Centrum textilního tisku Česká Lípa

ZA KOLIK: 50 Kč

Vyrobte si vlastní papírovou masku na nedělní českolipský masopust.

Dokský a starosplavský masopust

KDY: Sobota 22. 2. od 10 hodin

KDE: start na náměstí Republiky Doksy

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Sraz na náměstí Republiky v Doksech v 10:00 hod. Průvod masek přes Doksy (Komenského a Máchova ulice) Jarmilinou stezkou do Starých Splavů k hasičské zbrojnici, kde je připraveno občerstvení a hudba. Přijít v masce se vyplatí!

Masopust na rychtě

KDY: Sobota 22. 2. od 10 do 16 hodin

KDE: Vísecká rychta Kravaře

ZA KOLIK: 25 – 100 Kč



Vísecká rychta masopustem začíná novou sezonu. Masopustní veselí budou doprovázet řemeslníci s ukázkami své tvorby, žertovné hry pro děti i tvůrčí dílničky. Na dvoře Vísecké rychty bude uvádět návštěvníky do dobré nálady tradiční vesnická muzika, která doprovodí i masopustní průvod. O zábavu se budou starat ochotníci HRAjeto z Nového Boru. Ve 14. 30 se soubor postará o důležitý masopustní zvyk - vynesení ortelu nad basou.

Zákupský masopust

KDY: Sobota 22. 2. od 13 hodin

KDE: Náměstí Svobody Zákupy

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Program: 13:00 - 14:00 srocování masek na náměstí Svobody - volná zábava. 14:00 Předání klíčů od města starostou Zákup. 14:05 Průvod městem v čele s mědvědem Dřevoušem na alegorickém traktoru. 16:00 předání medvěda Dřevouše panu kastelánovi. Po celý den zabijačkové hody v Restauraci v Podzámčí. Každá maska v průvodu obdrží zabijačkovou nadílku. Občerstvení na trase pro malé i velké masky zajištěno. Doprovodný program: Eduard Held muzeum - V den konání akce otevřeno od 9:00 do 16:00, masky vstup zdarma. Státní zámek Zákupy - Mimořádné prohlídky zazimovaného zámku od 10:00 do 14:00. Prohlídky budou probíhat každou celou hodinu v celkové délce 30 minut.

Dětský maškarní karneval

KDY: Sobota 22. 2. od 14:30 hodin

KDE: Kulturní dům Kamenický Šenov

ZA KOLIK: 20 - 40 Kč



Hry, tanec, soutěže, malování na obličej, dětská tombola, sladká odměna pro masky.

Matylda zasahuje

KDY: Sobota 22. 2. od 15 hodin

KDE: Jiráskovo divadlo Česká Lípa

ZA KOLIK: 80 Kč



Matylda je kachna domácí, která žije se svým sousedem psem Barykem a ostatními zvířaty na venkovském dvorku. Všem svým zvířecím sousedům ráda pomůže, ale hlavně poradí, protože „se zajímá o své bližní“ jak říká své zálibě zasahovat druhým do života a manipulovat jimi. S Matyldou je to zkrátka jako s některými lidmi – svými byť dobře míněnými radami spíš přivodí starosti a někdy i uškodí.

Fantom Morrisvillu

KDY: Sobota 22. 2. od 19 hodin

KDE: KC Sever Cvikov

ZA KOLIK: 80 Kč



Divadelní thriller ve stylu anglických “šestákových” detektivek, spletitý příběh, tajemný přízrak, dávné tajemství, geniální detektiv – amatér. A to vše v útrobách šlechtického panství, jehož podzemí skrývá více než tajné chodby… Představení krompašského Divadelního amatérského spolku – ĎAS.

Darja Kuncová Jazz Trio

KDY: Sobota 22. 2. od 20 hodin

KDE: Píchlá nota Doksy

ZA KOLIK: Vstup zdarma



V podání v Doksech už dobře známé a v Praze i širokém okolí vyhledávané jazzové interpretky Darji Kuncové si po čase opět vychutnáme oblíbené swingové standardy a klasické jazzové melodie s vynikajícím doprovodem profesionálních hudebníků.

Masopust v Horní Polici

KDY: Sobota 22. 2. od 10 hodin

KDE: Horní Police

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Dopoledne - tradiční staročeská zabíjačka na starém mostě (od rána k prodeji guláš a tlačenka, během dne k dostání jitrnice, jelita, prejt a polévka). Ve 13 hodin začátek průvodu masek, v 15:30 příchod průvodu na starý most. Po příchodu bude před restaurací u Huberta zakopána basa na symbol končícího veselí. Všichni budou následně pozváni do restaurace k veselici.

Diskobruslení

KDY: Každou sobotu od 20:30 do 22 hodin

KDE: Zimní stadion Sportareálu Česká Lípa

ZA KOLIK: 40 – 60 Kč



Bruslení při muzice.

The BladderStones

KDY: Sobota 22. 2. od 21 hodin

KDE: U Bílýho černocha Česká Lípa



Blues-crossoverové trio, které hledá tradici a osobní příběh bluesové hudby v současnosti. V roce 2014 vydali CD Bored of Love, poté zvítězili v mezinárodní soutěži Blues Aperitiv a v roce 2016 získali ocenění Bluesové ankety „Nejlepší počin na české bluesové scéně v roce 2015“, kterou uděluje Bluesmusic.sk, člen Evropské bluesové unie European Blues Union a světové nadace The Blues Foundation. Lídr kapely Tomáš Frolík je jeden z nejtalentovanějších hráčů své generace a stipendista na London Center of Contemporary Music. Absolvoval řadu mistrovských kurzů, zejména pod vedením Robbena Forda či Marcuse Millera. Frolík zní jako Jeff Beck infikovaný vzteklinou. Tvrdší věci evokují grunge a blues a jemnější strana je hodně folková s náznaky country. Z podání crossoveru a bluesu, sixtees, pouštního funku a texaského undergroundu je cítit především radost z přítomného okamžiku.

Masopust

KDY: Neděle 23. 2. od 12 hodin

KDE: klášterní zahrady Česká Lípa

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Užijte si masopustní veselici v České Lípě. Ve 13:30 hodin vyjde z klášterních zahrad vlastivědného muzea pestrý průvod masek, od 15 hodin je pak připravena pohádka pro děti. Těšit se můžete na Máňa trio, kejklíře, živou hudbu, hry, bohaté občerstvení. Nebude chybět ani palačinka Farní charity a soutěž o nejlepší masku.

Karneval pro děti

KDY: Neděle 23. 2. od 14 hodin

KDE: DDM Libertin Česká Lípa

ZA KOLIK: 20 Kč



Karnevalová diskotéka na téma pravěk. O zábavu se postará DJ Veselá HUBA.

Jů a Hele na kouzelném paloučku

KDY: Neděle 23. 2. od 15:30 hodin

KDE: KC Sever Cvikov

ZA KOLIK: 50 Kč



Loutkové revue. Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde spinkat, bude mu pak vyprávět, co se zatím "Na paloučku" odehrálo. Těší se na vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný "šoumen" myšák Kiko, který se vám rád předvede v plné parádě! Podíváte se také na rybičky pod hladinou a proletíte se s papírovými draky široko-daleko. V představení se střídají komické dialogy, písničky, pohádky a soutěže, kterých se děti aktivně účastní. Publikum nezůstává pouze s diváky, ale je aktivně zapojováno do představení. Zajímavostí této loutkové revue jsou černo-divadelní scény a loutky v nadživotní velikosti, které uvádějí v úžas nejen děti, ale i dospělé.