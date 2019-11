5. narozeniny Pivovaru Cvikov

KDY: Sobota 23. 11. od 11 hodin

KDE: Pivovar Cvikov

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Páté narozeniny oslaví v sobotu Pivovar Cvikov. Jako každý rok se můžete těšit na jarmark nebo na pěvecké či taneční představení dětí a ani letos nebudou chybět skvělé kapely a vtipný moderátor. Vystoupí Novoborské mažoretky, taneční kroužek DDM Cvikováček, folk-popová kapela Mareks, Body Bag, sbor Camella nebo Kabát revival. Oslavy odstartuje naražení narozeninového speciálu s ochutnávkou zdarma, nebude chybět tombola nebo tvořivá dílna. Závěrem večera se rozsvítí stromeček a na obloze se rozjasní pestrý ohňostroj. Vstupné je zdarma a autobusová doprava z České Lípy a Nového Boru je zajištěna. Z Lípy vyjíždí autobus každé dvě hodiny od 10 do 18 hodin ze zastávky na Severu. Z Boru pak vždy ve čtvrt z náměstí Míru.

Benefiční koncert pro Ozvěnu

KDY: Sobota 23. 11. od 19 hodin

KDE: Jiráskovo divadlo Česká Lípa

ZA KOLIK: 300 Kč



Přijďte i letos podpořit dobrou věc a zároveň si užít krásnou hudbu, přijďte na Benefiční koncert pro Ozvěnu. Nadační fond Ozvěna již pátým rokem podporuje rodiny s dětmi, které mají trvalou ztrátu sluchu. Výtěžek z koncertu pomůže další takové rodině, která finanční pomoc využije na pořízení nových kvalitních sluchadel. Letos se v rámci koncertu představí fenomenální kytarové duo s názvem Café del Mundo, které jste v minulosti mohli vidět v programu Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Teď se do České Lípy vrací se zbrusu novým programem, který se ponese v rytmu španělského flamenka.

Wohnout + Civilní obrana

KDY: Sobota 23. 11. v 19 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 300 Kč



Na podzim vyráží skupina Wohnout na pokračování tour k nové desce - Miss Maringotka. Na turné jim zahostuje Civilní Obrana. Dostane se i na všechny staré pecky včetně hodně oblíbeného Svazu českých bohémů. Wohnouti se rozhodli, že budou objevovat nová místa, kde ještě nehráli, a do České Lípy se moc těší!

Cvikovské dny loutek

KDY: Sobota 23. 11. od 10 hodin

KDE: Loutková scéna Cvikov

ZA KOLIK: 30 Kč



Tradiční přehlídka loutkářských souborů nabídne během soboty tři pohádky. V 10 hodin se představí domácí Loutkářský spolek Klubíčko Cvikov s představením O silném Honzovi. V 15 hodi začne pohádka O Smolíčkovi v podání Spolku loutkářů v Lounech a program zakončí v 17 hodin Žebrákova nevěsta, kterou přiveze LD Spojáček Liberec.

Za dlouhých zimních večerů

KDY: 23. 11. - 31. 12.

KDE: Městské muzeum Mimoň

ZA KOLIK: 20 – 100 Kč



Velká rodinná interaktivní výstava z dob dávno minulých. S přicházející zimou, když se dny krátí a mráz zalézá za nehty, trávíme stále více času v teple domova. Ale jak to bývalo dřív? Co dělali lidé v zimě, když neměli televizi a dokonce ani elektrické světlo? Dlouhé zimní večery byly věnovány domácím pracem, ale také odpočinku a zábavě. Ve světnici se u velkého stolu povídalo o životě na venkově, práci, řemesle, ale i o svátcích a lidových zvycích. Opravovalo se nářadí a vyráběly se drobné věci do domácnosti i na prodej, tkalo se, šilo, zašívalo i vyšívalo, nebo třeba dralo peří. U mnohých z těchto činností pomáhaly i děti. Tato výstava představuje řemesla a činnosti, kterým se lidé v zimě věnovali, jako např. výrobu provazů, svíček, předení, tkaní či draní peří. Návštěvníci se zde seznámí se starými zvyky a obyčeji zimního období a dozví se, proč je lidé vykonávali, čemu věřili, ale také jak se děti a dospělí bavili.

Elektroswing – Moderní fúze

KDY: Sobota 23. 11. ve 20 hodin

KDE: Píchlá nota Doksy

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Moderní fúze rocku a swingu, tzv. Elektroswing, si získává stále více příznivců zejména v mladší generaci. Nezůstává samozřejmě jen u poslechu, ale vznikají i nové taneční kreace a směry. Přijďte se podívat na živé ukázky na plátně.

Vánoce u pana nadlesního

KDY: Sobota 23. 11. a neděle 24. 11. od 10 do 14 hodin

KDE: Zámek Zákupy

ZA KOLIK: 80 – 310 Kč



Tradiční adventní prohlídky letos připomenou, jak se slavily Vánoce na zámku v době první republiky. Prohlídka zařízeného zámeckého bytu lesního rady Josefa Mati neopomene výklad o lidových vánočních zvycích. Nebude však chybět ukázka nadílky na císařském dvoře ve Vídni, ani návštěva vánočně vyzdobené kaple sv. Františka z Assisi.

Vánoční prodejní výstava

KDY: Sobota 23. 11. od 10 do 16 hodin

KDE: knihovna Břevniště



Naleznete zde vystavené adventní věnce, háčkované vánoční ozdoby a další nádherné ruční vánoční výrobky určené k dekoraci, ale také i vánoční perníčkové a jiné dobroty určené k jídlu a ještě něco navíc, kdy veškeré vystavené předměty si zde můžete i zakoupit. Spojte předadventní víkend s krásnou procházkou a prohlídkou uspořádané výstavy s možností zakoupení některých z vystavených předmětů.

Brazilské bubnování

KDY: Neděle 24. 11. od 14:30 hodin

KDE: Centrum pro vzdělávání a kulturu Nový Oldřichov

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Závěrečné vystoupení účastníků workshopu brazilského bubnování.

Přástky

KDY: Sobota 23. 11. od 15 hodin

KDE: Centrum textilního tisku Česká Lípa

ZA KOLIK: 80 Kč



Příjemné odpoledne při písničkách a povídání. Hrát a zpívat bude skupina Colour Band, Honza Suchý, Iva Gebelová a také vy.