Kouzelné křesadlo

KDY: Pátek 24. července v 19 hodin

KDE: Lesní divadlo Sloup v Čechách

ZA KOLIK: 50 - 100 Kč

Hudební pohádka divadla Pohádka na motivy klasického příběhu světoznámého vypravěče příběhů Hanse Christiana Andersena „Křesadlo“.

Nebe nad Jemenem

KDY: Pátek 24. července od 21 hodin

KDE: koupaliště Kravaře

ZA KOLIK: 150 Kč



Povídání a promítání s lékařem bez hranic - s panem doktorem Tomášem Šebkem.

Starosplavská pouť

KDY: Sobota 25. července od 9:30

KDE: přístaviště a park Staré Splavy

ZA KOLIK:



Tradiční Starosplavská pouť. Přivítání Jezerní královny, kolotoče, atrakce pro děti, stánky, hudební a divadelní vystoupení.

Bohnice na Housce

KDY: Sobota 25. července a neděle 26. července

KDE: hrad Houska

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Psychiatrické nemocnice Bohnice pořádá poslední víkend v červenci na nádvoří hradu Houska již 17. ročník akce Bohnice na Housce. Po celý víkend si budete moci vyzkoušet rozličná řemesla využívaná při pracovní rehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Bohnice a zakoupit předměty, které vznikly v terapeutických dílnách a na odděleních nemocnice. Na akci se také budou prezentovat spřátelené organizace Centrum duševního zdraví Prahy 8, Spolek Kolumbus z.s., Bona, o.p.s a Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. Během víkendu si budete moci vyrobit vlastní keramickou nádobu na hrnčířském kruhu, namalovat obrázek na dřevěný či textilní polotovar (tašky, hračky…), vyrobit košík z proutí nebo pedigu, zhotovit vitrážový šperk technikou Tiffany a mnoho dalšího.

Dogsy fest

KDY: sobota 25. července od 14 hodin

KDE: zámecký park Doksy



Hudební festival a den pro celou rodinu v zámeckém parku se spoustou známých jmen, hrdinou knižního bestselleru a to vše s jedinou myšlenkou: podpora útulku Dogsy, z.s. útulku pro opuštěná zvířata v Jestřebí, který se stará o spádovou oblast Máchova kraje. Vystoupí jména jako Poetika, Sax, Jakub Děkan a mnozí další.

Summer time aneb letní párty na rozjezd

KDY: Sobota 25. července od 15 hodin

KDE: koupaliště Mimoň



Od 15 hodin je připraven program pro děti s názvem „Kdo si hraje nezlobí“ aneb hrajeme si a zpíváme s klaunem. Od 18 hodin pak hraje DJ Martin Dejdar.

Strašidelný elektrik band

KDY: Sobota 25. července od 19 hodin

KDE: Klub u Bílýho černocha Česká Lípa



Silný crossroad bluesový šálek kávy originální chuti nalité do špinavého hrnku a vypitý až do dna i s logrem. To je styl, který napovídá, s kým se setkáte na koncertech Petra Bubláka. Kofeinem nabitá energie a neučesaný hudební projev, jenž je progresí citu vystupujícího z jeho vnitřností odhaluje podstatu, že hlína nikoho neumaže, že silné je nebát se ušpinit, a že čisté může být i to co nemá racionální opodstatnění.

ZahrádkyFest

KDY: Sobota 25. července od 17 hodin

KDE: zámecká zahrada Zahrádky

ZA KOLIK: 100 Kč



Díky uvolnění opatření se organizátoři oblíbeného festivalu v Zahrádkách rozhodli akci i přes mnohé úskalí uspořádat. Letos bude ZahrádkyFest v trochu menším měřítku a s pozměněným line-upem. Avizovaní PSH s Attavist dorazí až za rok. Ale o nálož dobré muziky návštěvníci nepřijdou. Zahrají kapely CzechOut, Mad Rabbits, Lili Vilit nebo SafeCourse. Mimo kapel na vás bude čekat, mnoho dalšího vyžití v podobě soutěží a další srandy přichystané na odpoledne a přibude afterparty. Akce se koná v zámecké zahradě.

Taneční večery

KDY: 25. července od 19 hodin

KDE: Autokemp Nedamov u Dubé



K poslechu a hlavně k tanci zahraje kapela Kosí bratři.

Koncert - 10 let od přenesení varhan

KDY: Sobota 25. července v 19 hodin v 19 hodin

KDE: kostel sv. Jakuba Většího Horní Libchava

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Na přenesené varhany zahraje varhanistka Kateřina Málková.

Noční prohlídky

KDY: Sobota 25. července

KDE: Zámek Zákupy

ZA KOLIK: 0 - 370 Kč



Noční prohlídky II. trasy (Zámek za císaře Františka Josefa I.) v doprovodu císařova komorníka Evžena Ketterla a císařovy důvěrné přítelkyně Kateřiny Schrattové. Začátky prohlídek v 19:30, 20:15 a 21:00 hodin.

T’N’T

KDY: Sobota 25. července v 19 hodin

KDE: hrad Sloup

ZA KOLIK: 150 Kč



Spirituály a gospely v podání a capella nebo s kytarou. Minimalismus hudebního doprovodu a mocný hlasový projev způsobují mrazení v zádech a emotivní energetické jiskření. Tereza Bečičková – zpěv, Tomáš Ludvíček – zpěv a kytara.

Strážské kulturní léto - Pokáč

KDY: Neděle 26. července v 19 hodin

KDE: zámek Vartenberk Stráž pod Ralskem

ZA KOLIK: 200 Kč



Hudební vystoupení oblíbeného tuzemského interpreta Pokáče (Jana Pokorného). Kdo by neznal jeho hitovky jako "Kočka", "Rád chodím na poštu", "V lese" a mnoho a mnoho dalších.

Jakub Smolík s kapelou

KDY: Neděle 26. července od 20 hodin

KDE: zámecký park Doksy



Hudební legenda Jakub Smolík přijede se svou kapelou na zámek do Doks. Vstupenky zakoupíte na zámku v Infocentru Doksy.