Lenka Filipová – Oppidum

KDY: Pátek 25. září v 19 hodin

KDE: Jiráskovo divadlo Česká Lípa

ZA KOLIK: 350 Kč

Koncertní vystoupení jedné z nejpopulárnějších českých zpěvaček Lenky Filipové s jejími hosty.

Vernisáž: 150 let sklářské školy Nový Bor

KDY: Pátek 25. září od 17 hodin (potrvá do 31. 1. 2021)

KDE: Sklářské muzeum Nový Bor

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Oslavy založení Vyšší odborné školy sklářské a střední školy Nový Bor potrvají až do příštího roku.

City Cross Run & Walk 2020

KDY: Sobota 26. září od 8 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka

ZA KOLIK: 0 - 450 Kč



Pro již 5. ročník běžeckého závodu City cross run and walk je připraven tradiční rodinný závod, školní štafeta, sedmikilometrový okruh a pěší trasa. Novinkou letošního roku je půlmaraton, tedy běh na 21,1 km. Nechybí ani doprovodný program – mini food festival a atrakce pro děti.

Jarmark – Vepřové hody

KDY: Sobota 26. září od 9 hodin

KDE: náměstí Osvobození Cvikov

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Na návštěvníky čeká Českolipská muzika, Crazy Dogs, Apollobeat revival & Jiří Votoček s písněmi Petra Spáleného, kapely Šmrnc, Hupki Dupki a Los Chuperos a jiný bohatý doprovodný program, například dětské dílničky, které zařídí DDM Cvikov. Ale především spousta dobrého jídla.

Poslední křeč

KDY: Sobota 26. září od 9 hodin

KDE: Pardálcentrum Jablonné v Podještědí



Hlavní náplní dne je nohejbalový turnaj trojic. Po sportu nebude chybět hudby, od 16 hodin se o ni postará DJ Spišský párek. Budou se ochutnávat piva i řeznické výrobky.

Historické klání

KDY: Sobota 26. září po celý den

KDE: hrad Houska



Loučení s letní sezonou bude provázet řinčení zbraní a ukázky šermířských dovednosti.

Zpřístupnění Bredovské zahrady a zámecké věže

KDY: Sobota 26. září - pondělí 28. září od 10 do 16 hodin

KDE: Zámek Lemberk

ZA KOLIK: 20 Kč (50 Kč na věž)



Mimořádné zpřístupnění Bredovské zahrady a letohrádku s panelovou výstavou Lemberk v proměnách času. Po celý prodloužený víkend bude od 9 do 16 zpřístupněna také středověká věž zámku s vyhlídkou do okolí.

Loučení s létem

KDY: Sobota 26. září od 14 hodin

KDE: hospoda u Řepy Lindava

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Celým odpolednem a večerem provádí DJ Janis. Pro děti jsou připraveny soutěže o pěkné ceny, dospělé zase pořadatelé lákají na dobroty z grilu.

Svatováclavské posvícení

KDY: Neděle 27. září ve 14 hodin

KDE: Kostel svatého Jana Křtitele, náměstí Míru Kamenický Šenov

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Farnost Kamenický Šenov ve spolupráci s Městem Kamenický Šenov a spolkem Sonow Vás srdečně zvou na Svatováclavské posvícení. Program: 14:00 - 17:00 - Kejklíř, stánky, kolotoč, od 16:00 Skvělé Máňay trio, 14:00 - 14:45 - Loutkové Divadélko Jak šel Honza do světa, 15:00 – 16:00 - slavnostní mše posvícenská.

Zámecký večer

KDY: Sobota 26. září od 17 hodin

KDE: Zámek Horní Libchava

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Návštěvníci si mohou posedět, popovídat, poslechnout klidnou hudbu nebo si upéct maso či buřty na grilu.

Noc s hvězdami

KDY: Sobota 26. září v 16 hodin

KDE: zámecký park Zahrádky

ZA KOLIK: 200 Kč



Benefiční koncert, na kterém vystoupí populární zpěváci – Martin France, Heidy Janků, Sámes Issa, Martin Harich. Výtěžek z koncertu bude věnován na vyhořelý zámek v Zahrádkách.

Šermířská škola

KDY: Neděle 27. září ve 13 hodin

KDE: Zámek Horní Libchava

ZA KOLIK: 200 Kč



Pro děti je připraven několikahodinový program, při kterém si mohou vyzkoušet šerm a chování správného rytíře, získat odvahu a další dovednosti.

Beata Hlavenková: Sně

KDY: Neděle 27. září od 17 hodin

KDE: Centrum textilního tisku Česká Lípa

ZA KOLIK: 250 Kč



Další koncert v rámci MHF Lípa Musica 2020. Vystoupí: Beata Hlavenková – klavír, zpěv, Oskar Török – trubka, Patrick Karpentski – kytara, Miloš Peter Klápště – basová kytara. Originální písně reflektující poezii Petra Borkovce a Bohuslava Reynka, jimž nechybí osobitá odvaha experimentovat, hledat nekonvenční harmonie i aranžmá, žánrová svoboda oscilující mezi jazzem, moderní klasikou a popem, a které jdou vstříc současnému nadžánrovému písničkářství… A ve středu toho všeho je jiskrná muzika, která pohladí vnitřní krásou, lidskostí, ale i zasáhne životní naléhavostí, obrysem bolesti a uhrančivou muzikalitou.

Výstup na Klíč

KDY: Pondělí 28. září v 9 hodin

KDE: hájovna pod Klíčem

ZA KOLIK: 30 Kč



Pojďte si dát do těla a vyšlápnout si společně na horu Klíč. Odměnou za zdolání vrcholu bude nejen krásný výhled, ale také medaile a občerstvení u ohníčku.

Svatováclavský běh

KDY: Pondělí 28. září ve 13 hodin

KDE: Masarykovo náměstí Dubá

ZA KOLIK: Zdarma



Již 3. ročník akce je určen nejen pro sportovce, ale i pro ty, kteří s během příliš zkušeností nemají. Ve hře jsou zajímavé ceny pro dospělé i děti.

Sraz příznivců zámku

KDY: Pondělí 28. září ve 13 hodin

KDE: Zámek Horní Libchava

ZA KOLIK: 70 Kč



Pro děti i rodiče je připraven celodenní program,bude možné se projít zámkem a prohlédnout si i místa, kde se běžně neprovádí.