ZADARMOFEST 2020

KDY: sobota 1. srpna od 17 hodin

KDE: pláž Klůček, Doksy

Rockový festival na pláži Máchova jezera! To je 6. ročník plážového rockového festivalu přímo na břehu jezera. Písek, borovicový les a západ slunce. To je kulisa oblíbeného festivalu, kde se vstup nikdy neplatí. Vystoupí kapely: F.A.KING, Toxic People, Meresiew, D.O.P., Enola Gay, Silent Session, A New Chapter!

Šermíři Corvus Milites na Bezdězu

KDY: sobota 1. srpna a neděle 2. srpna

KDE: hrad Bezděz

ZA KOLIK: 120/80 Kč



Souboje udatných rytířů. Ukázky středověkých zbraní. Šermíři vystoupí v nové dobové ústroji. Zbraně si mohou návštěvníci prohlédnout zblízka a vyzkoušet jejich váhu.

World Ranger Day

KDY: Sobota 1. srpna od 10 hodin

KDE: Panská skála, Prácheň

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Světový den stráže přírody na Panské skále. Na programu je: prezentace práce strážců, uctění památky strážců, prezentace národních parků, prezentace chráněných oblastí. Chybět nebudou komentované prohlídky, hry a soutěže pro děti v poznávání zvířat.

Václav Zýval – Linie ženy

KDY: 31. července od 18 hodin (do 29. srpna)

KDE: Galerie Pošta, Dubá



Na výstavu fotografií vás zve Podbezdězský spolek intelektuální a okrašlovací.

Šílený prachy

KDY: pátek 31. července ve 20 hodin

KDE: Lesní divadlo, Sloup v Čechách

ZA KOLIK: 100/200 Kč

Bláznivá komedie divadla Pluto o kufříku plném peněz. Hrají Lukáš Langmajer a Pavel Kikinčuk.

Věra & Her People a MalemIrish

KDY: sobota 1. srpna ve 20 hodin

KDE: klub U Bílýho černocha, Česká Lípa



Vše irské je dovoleno, whiskey poteče proudem. K poslechu (i tanci) Vám zahraje nejen balady českolipské trio Věra & Her People a v jigovém a reelové rytmu dokská kapela MalemIrish.

Nejrychlejší Šenovská rodina

KDY: sobota 1. srpna a neděle 2. srpna od 9 hodin

KDE: asfaltové hřiště sportovního areálu U Sokolovny, Kamenický Šenov

Štafetový závod na čtyřikrát 120 metu. Každý tým smí být složen jen ze členů jedné rodiny, na vítěze čekají zajímavé ceny, výsledky budou zveřejňovány na facebooku města.

Na Stojáka

KDY: sobota 1. srpna v 17 a ve 20 hodin

KDE: hotel Grand, Doksy

ZA KOLIK: 270 kč



Stand up comedy show, u které se zaručeně pobavíte. Účinkují Arnošt Frauenberg, Karel Hynek, Iva Pazderková, Petr Vydra.

František Doležal: Máchovské inspirace

KDY: pátek 31. července od 17 hodin (do 31. 10.)

KDE: Památník Karla Hynka Máchy, Doksy



Přijměte pozvání do Památníku K. H. Máchy v Doksech, kde bude v pátek 31. 7. v 17:00 hod. slavnostně zahájena výstava obrazů Františka Doležala, který byl inspirován tvorbou K. H. Máchy. Výstava potrvá do 31. 10.

Čert a Káča

KDY: Neděle 2. srpna v 17 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

ZA KOLIK: 80 Kč



Klasická pohádka na motivy Boženy Němcové. Potěší vás řadou písniček, zasmějete se veselým scénám, například s čertovským vrátným u pekelné brány, pobaví vás i další čertův převlek, budete fandit rázné, ale upřímné Káče a překvapí vás, jak to dopadne se závistivou a domýšlivou kněžnou.