Virtuální cesta skla

KDY: kdykoli

KDE: www.novy-bor.cz

ZA KOLIK: zdarma

Turistické informační centrum v Novém Boru připravilo virtuální prohlídku po Cestě skla v česko – polském příhraničí. Jejím prostřednictvím mohou lidé navštívit muzea, sklářské hutě či přírodní památky obou regionů. Virtuální prohlídka je přístupná z webových stránek města Nový Bor a umožní návštěvníkům v 360° rozhraní procházet všemi zajímavostmi. Putování po česko-polském příhraničí začíná v Kamenickém Šenově, pokračuje přes Nový Bor do Jablonného v Podještědí, Jablonce nad Nisou, Harrachova až k polským sousedům do Szklarske Poreby, Piechowic a Jelenie Gory. Všude návštěvníkům zpřístupňuje místní muzea, galerie, sklářské hutě, významné sakrální stavby a památky a přírodní zajímavosti. Inspirovat ke skutečnému výletu může také od jara 2021 vandrovní knížka, kterou zájemci získají na vybraných místech. Do ní budou moci z jednotlivých zastaveních sbírat razítka, jejichž plný počet v cíli cesty promění za deskovou hru pro celou rodinu se sklářskou tematikou.

Moje kino live – kino Máj Doksy

KDY: 3. - 6. prosince

KDE: www.kulturadoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Dokské kino se zapojilo do projektu „Moje kino Live“, který přináší divákům filmy domů a také pomáhá alespoň částečně se složitou situací po uzavření kin v současné pandemické situaci. Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.



Program:

Čtvrtek 3. 12. ve 20:30: Diego Maradona

Pátek 4. 12. ve 20:30: Corpus Christi

Sobota 5. 12. v 20:30: Proxima

Neděle 6. 12. ve 20:30: Gauguin na Tahity

Výstava betlémů

KDY: 3. prosince - 10. ledna

KDE: Mětské muzeum Mimoň

ZA KOLIK: 50 - 200 Kč



Městské muzeum v Mimoni si na adventní čas připravilo tradiční výstavu betlémů. K vidění jich tu budou desítky z nejrůznějších materiálů a načerpat sváteční atmosféru tu můžete až do 10. ledna. Z nařízení vlády mohou muzea svou kapacity využívat pouze na 25 %, takže počet návštěvníků bude omezen.

Lisa Regan: Mizející dívky

TIP NA KNIHU

KDE A ZA KOLIK: např. na alza.cz za 329 Kč



Každý v malém, ospalém americkém městečku Denton hledá sedmnáctiletou Isabelle Colemanovou. Všechno, co zatím našli, je její mobilní telefon. A pak je tu také další dívka, o které ani nevěděli, že ji mají hledat. Tato nebohá, zatím bezejmenná a tajemná dívka je zcela otřesená a naprosto vůbec nereaguje na dění a svět kolem sebe. Všechno, co v tuto chvíli detektiv Josie Quinnová může použít jako vodítko, je jméno: Ramona…

ZaBav se – Libertinský fotoorienťák

KDY: kdykoli

KDE: www.libertin.cz

ZA KOLIK: zdarma



Českolipský DDM Libertin si opět připravil pro děti něco zábavného a dobrodružného na zpestření nouzového stavu. Na webových stránkách je možné si vytisknout políčka s detaily míst v České Lípě a mapkou, kde je hledat. Kdo nemá tiskárnu, může si mapku s fotkami vyzvednout ve vitrínce DDM Libertin. Děti mají najít místa, odkud detailní fotografie pochází a vyfotit je. Následně se mají svými správnými úlovky pochlubit na facebookovém profilu Libertinu.

Zelený okruh kolem Cvikova provede za skalními výhledy

TIP NA VÝLET

KDE: Cvikov a okolí

ZA KOLIK: zdarma



Trasa startuje ve Cvikově u hotelu Sever a má šest postupných zastavení. Putující zavede třeba ke známé dětské léčebně, jejích počátky sahají do roku 1908, dále na Kalvárii na Zelený vrch nebo na geologickou památku Dutý kámen. Je zde nádherný výhled na vrch Ortel, Klíč a Zelený vrch s obnovenou vyhlídkou, tzv. Švýcárnou nad obcí Drnovec. Cílem okruhu je Lesní divadlo, které na úpatí Zeleného vrchu vybudoval v roce 1920 cvikovský ochotnický spolek a na jehož jevišti stály dokonce dva dřevěné domky. Mapa okruhu je k dispozici na webu města www.cvikov.cz v sekci turistika.

Stezka zavede ke studánkám

TIP NA VÝLET

KDE: u obce Březinka na Mladoboleslavsku

ZA KOLIK: zdarma



Naučná stezka Březinské studánky vede lesy v okolí obce Březinka, nedaleko Bělé pod Bezdězem. Její celková délka je 9 kilometrů a má 7 zastávek. Je okružní, seznamuje s historií Březinky, vodními zdroji v okolí, složením zdejších lesů a faunou a flórou. Na trase leží také dvě studánky, Březinská a Rousovská. Zajímavým zastavením je Bajtlova obora, kde je možné přímo ze silnice spatřit stáda srnců, muflonů nebo daňků. Stezka vede po cestách různého typu, většinou lesních vozových, ale i pěšinách, místy křivolakých, nebo jen tak po travnaté louce nebo divokým neudržovaným lesem přes padlé kmeny.

Zázraky přírody jako hra

TIP NA DESKOVOU HRU

KDE A ZA KOLIK: např. na darkyhry.cz za 455 Kč



Zábavná kvízová hra inspirovaná stejnojmenným pořadem v České televizi, Zázraky přírody, je vhodná doslova pro celou rodinu. Cílem je správně odpovědět na dvanáct otázek rozdělených do pěti kategorií. U každé otázky můžete vybírat ze tří odpovědí a musíte odpovědět do patnácti sekund. Hra kombinuje vzdělávací a zábavné prvky. Můžete se dozvědět nespočet zajímavých informací a faktů, vyzkoušet si i několik domácích pokusů, nebo díky odkazu se podívat na naučné video a prohloubit tak své znalosti.