4. setkání GeoLovců

KDY: Sobota 7. 3. od 9:45 hodin

KDE: sraz u morového sloupu na náměstí Svobody v Zákupech

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Akce pro příznivce geologie. Navštívíte zajímavá místa a významné geotopy, kde se postupně seznámíte s rozmanitostí neživé přírody. První výprava v rámci geologické minulosti bude do období třetihor, kde se seznámíte s projevy mladé vulkanické činnosti na Českolipsku. Nahlédnete do nitra sopky, kde nám výlevy magmatu zanechaly jednoznačné důkazy o soptění, konkrétně Kamenického vrchu u Zákup. S geologickými kladívky se pokusíte ve zdejších horninách objevit poklady v podobě minerálů. Z vrcholových partií se rozhlédnete do širokého okolí romantické krajiny Českolipska.

Čarovný les a muzikoterapie

KDY: Sobota 7. 3. od 10 do 14:30 hodin

KDE: Centrum textilního tisku Česká Lípa

ZA KOLIK: 80 – 100 Kč



Od 10:30 do 11:15 hodin - Čarovný les - hudební pohádka. Co vše se může stát, když zabloudíte do čarovného lesa. Muzikoterapie pro nejmenší. Děti si mohou I vyzkoušet různé nástroje. Ve 13 hodin naváže muzikoterapie pro dospělé. Zazní zpěv a muzikoterapeutické nástroje v přímém ladění. Djembé, brumle, ústní harfa, dešťová hůl, salašnická fujara, kalimba, šamanský buben, tibetské mísy, didgeridoo. Tyto nástroje spolu se zpěvem harmonizují. S sebou pohodlné oblečení, deka, spacák. Muzikoterapie je součást léčebné pedagogiky. Metoda se používá jako terapeutický prostředek. Používá se ke zmírnění bolesti, úzkosti, strachu. Hudba ovlivňuje vegetativní funkce jako srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus.

Klub zdraví

KDY: Sobota 7. 3. od 15 hodin

KDE: ADRA Česká Lípa

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Jaroslav Šroll vás seznámí s bylinkami, Petr Máška vás pozve na 11. ročník Dne zdraví v České Lípě a těšit se můžete na ochutnávku bezlepkového pečiva z Koláčkárny u Salvátora.

Elektrïck Mann a Pupíček

KDY: Sobota 7. 3. od 18 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 180 Kč



Na podzim 2019 skupina Pupíček oslavila 15 let, ale dárek si nadělí až v březnu 2020. Elektrïck Mann přijedou poprvé do České Lípy! Nekonvenční punkově hip-hopová sebranka z Valmezu pověstná především svými divokými koncerty a písněmi, z jejichž textů se začervená i hip-hopper s tím nejkřivějším kšiltem. Doprovodný program zajistí kapely: Pupíček, Area Core, Štěpánůf brácha a Nox Omen.

Oldies parta 80´s

KDY: Sobota 7. 3. od 19 hodin

KDE: DK Ralsko Mimoň

ZA KOLIK: 80 Kč



První retro párty v mimoňském kulturáku! Hraje DJ Martin Dejdar.

Banworks

KDY: Sobota 7. 3. od 20 hodin

KDE: Píchlá nota Doksy



Proč přijít: Mladá rocková kapela z České Lípy pod vedením Petra Sládka (zpěv, kytara) se představí opět s novou náloží a zahraje to nejlepší z vlastní autorské tvorby. Vstupné přívětivé, muzika výborná a bar plný piva, vína a dalších lahůdek.

Soul & Funk 70´

KDY: Sobota 7. 3. od 21 hodin

KDE: U Bílýho černocha Česká Lípa



Přijďte si zatancovat do českolipského klubu U Bílýho černocha ve stylu 70. let.

Maškarní karneval pro děti

KDY: Neděle 8. 3. od 15 hodin

KDE: Kulturní dům Zákupy

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Balónková show Divadla VeTři.