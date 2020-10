ZRUŠENO!! - 40. ročník běhu Červený okruh

KDY: Sobota 10. října od 8:30 hodin

KDE: Areál Termit25 Doksy

ZA KOLIK: Startovné dobrovolné

Atletika Doksy pořádá 40. ročník běhu Červený okruh – memoriál Rolfa Fichtnera na 9,2 km a nově Žlutý okruh na 3,8 km. Start 1. vlny v 11 hodin. Startovat budete ve vlnách max. po 10 závodnících. Přihlášky: posílejte e-mailem na novakova@ehd.doksy.com nebo SMS 725 537 813 do pátku 9. 10. do 20 hodin. Přesný startovní čas vaší vlny vám bude zaslán na mail nebo SMS nejpozději do pátku 9. 10. do 24:00 hodinPřihlášky na místě nejsou možné!

Osm eur na hodinu

KDY: Sobota 10. října v 19 hodin

KDE: Městské divadlo Nový Bor

ZA KOLIK: 390 Kč



Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti v režii Antonína Procházky. Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Daniela Šinkorová / Martina Randová, Antonín Procházka / Zbyšek Pantůček.

Chvalme Pána

KDY: Neděle 11. října v 17 hodin

KDE: Bazilika Všech svatých Česká Lípa

ZA KOLIK: 290 Kč



Koncert proběhne se změnou programu. V důsledku přijatých mimořádných opatření a zákazu pořádání pěveckých koncertů nevystoupí původně avizovaný Český filharmonický sbor se sbormistrem Petrem Fialou a sólisty. Místo sborového koncertu festival zařazuje varhanní recitál vynikajícího českého varhaníka Vladimíra Roubala. Program koncertu bude upřesněn. Zakoupené vstupenky na tento koncert zůstávají v platnosti, vstupné se s ohledem na vyhrazenou změnu programu nevrací.

Palné zbraně ze sbírky muzea

KDY: Do 15. listopadu

KDE: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa

ZA KOLIK: 30 – 200 Kč



Sbírka palných zbraní patří mezi početně silně zastoupené druhy muzejních předmětů. Obsahuje celkem 342 zbraní rozdělených do dvou oborových skupin: uměleckohistorické, která obnáší 306 palných zbraní z období od 16. do 19. století, a technické obsahující 36 novodobých palných zbraní z konce 19. a z 20. století. Cílem výstavy je představení velice obsáhlé českolipské sbírky palných zbraní v podobě, jak se nám dochovaly do dnešních dnů.

Výstava kostýmů z televizních pohádek

KDY: Do 1. listopadu

KDE: zámek Zákupy



Hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu zůstávají otevřeny pro návštěvníky i v říjnu. Na dětské trase zákupského zámku je stále k vidění výstava kostýmů a rekvizit z vánočních pohádek České televize jako Svatojánský věneček, Kouzelník Žito, Pravý rytíř. Prohlídka čtyř místností s historickým mobiliářem je bez výkladu průvodce a je vhodná zejména pro rodiny s dětmi.

František Doležal: Máchovské inspirace

KDY: Do 31. října

KDE: Památník Karla Hynka Máchy Doksy

ZA KOLIK: 20 - 100 Kč



Výstava obrazů Františka Doležala (1910 - 1989), jehož tvorba představuje vrchol českého surrealismu. Silná inspirace v jeho díle pochází z básní Karla Hynka Máchy, jehož tvorbou se zabýval od 60. let, a pod jehož vlivem namaloval cyklus imaginativních pláten. Jeho obrazy tvoří součást sbírky Národní galerie v Praze, Galerie hl. m. Prahy nebo Galerie v Hradci Králové.