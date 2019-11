Štístko a Poupěnka – Ať žijí pohádky

KDY: Sobota 9. 11. v 10 hodin

KDE: Jiráskovo divadlo Česká Lípa

ZA KOLIK: 195 Kč

V zbrusu novém představení se Štístko a Poupěnka se svými broučky dostanou do pohádkového lesa. Natrefí na skřítka Tik Ťaka, kterého ještě nikdo nechytil. Naučí Pyšnou princeznu kouzelná slůvka. Pomůžou Karkulce, aby jí nesežral vlk. Potkají Jeníčka a Mařenku a perníkovou chaloupku. Budou si hrát na Pejska a Kočičku. Dokonce jim bude plnit sny Zoubková víla. Budeme papat ovoce a zeleninu se supermanem Mňamáčkem. Nezapomenou, že jen Kamarádi drží všichni za jednoho a jeden za všechny. A samozřejmě zahrají a zazpívají svoje osvědčené hity, které broučkové tak milují.

Workshop – malování na trička

KDY: Sobota 9. 11. od 10 do 17 hodin

KDE: Centrum textilního tisku Česká Lípa

ZA KOLIK: 30 Kč



Výroba antistresových triček pro každého. Přijďte si vylepšit své oblíbené tričko nebo si vytvořit nový model. V ceně je jeden obrázek, další lze dokoupit.

Martinské trhy

KDY: Sobota 9. 11. od 13 do 19 hodin

KDE: Vedlejší kolej Nový Bor (Nádražní ulice)

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Akce se svěží módou, šperky, sklem a designem, kde se pobavíte a odpočinete si. To budou Martinské trhy, které se v sobotu konají v Novém Boru. Nabídnou kulinářské speciality, muziku, loutkové divadlo a svatomartinský lampionový průvod s živým koněm.

Svatomartinský jarmark a krůtí hody

KDY: Sobota 9. 11. od 11 hodin

KDE: areá rostlinné výroby Brniště

ZA KOLIK:



Spousty dobrot, soutěží i hudby nabídne Svatomartinský jarmark a krůtí hody, které se konají v sobotu 9. listopadu v areálu rostlinné výroby v Brništi. K dostání budou krůtí dobroty všeho druhu i dobré víno, nebude chybět řemeslný trh, soutěž o největšího jedlíka, dílničky tradičních řemesel pro malé i velké nebo loutková pohádka. Návštěvníci se mohou těšit na zpívající anděly na chůdách a legendu o sv. Martinovi.

Halloweenská diskotéka pro děti

KDY: Sobota 9. 11. od 14 hodin

KDE: Kulturní dům Zákupy

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Show plná hudby, tance a spousty strašidelných soutěží pro děti. Hrůzostrašné masky jsou vítány, od 13 hodin začne malování na obličej. Občerstvení zajištěno.

Rockmetalový helouvín

KDY: Sobota 9. 11. od 19 hodin

KDE: Kulturní dům Zákupy

ZA KOLIK: 120 – 150 Kč



Zahrají kapely X-Core, Rimortis a Ozzy Osbourne revival. Můžete vyzkoušet i halloweenský bodypainting od profesionálky.

Rock concert

KDY: Sobota 9. 11. v 19:30 hodin

KDE: DK Ralsko Mimoň

ZA KOLIK: 150 Kč



Rockový nářez v Mimoni! Zahrají kapely Tat (Česká Lípa), Jolly Joker & P.B.U. (Praha), The Scoffers (Liberec) a Scream of the Lambs (Česká Lípa).

III. ročník olympiády ke Dni mužů

KDY: Sobota 9. 11. od 14 hodin

KDE: hřiště FK Loko Kravaře



Tradiční olympiáda pořádaná ke Dni mužů na fotbalovém hřišti. Připraveno bude sedm soutěžních úkolů pro všechny muže bez rozdílu věku. Hraje se o zlatý pohár a hodnotné dary. O hudební doprovod se postará DJ Luky.