Na tradiční výstavu hub zve ekoporadna Orsej. Součástí výstavy bude mykologická poradna. Vaše otázky v sobotu od 13 do 16 hodin zodpoví mykolog Martin Kříž a pomůže s určením konkrétních druhů. Po celou dobu trvání výstavy bude pro děti i dospělé připraveno doprovodné stanoviště s houbovými aktivitami. Otevřeno je každý den od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Vox Organi

KDY: Pátek 16. září v 19 hodin

KDE: bazilika Všech svatých Česká Lípa

ZA KOLIK: 350 Kč



Benefiční koncert pro Nadační fond Ozvěna. Bosonohá uhrančivá varhanice Katta se vrací. Těšit se můžete na unikátní varhanní dvojrecitál, na dialog varhanního nástroje baziliky Všech svatých v kontrastu s moderními bílými varhanami, jež vznikly speciálně pro Kattu a které vás překvapí svou nadčasovou zvukovou moderností. Večer navíc ozvláštní originální osvětlení v citlivé kombinaci intimity a jasu.

The Rockset - World Roxette tribute band

KDY: Pátek 16. září v 19 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: 300 Kč

Zažijte jedinečnou koncertní show s nejlepším a světově nejuznávanějším tribute uskupením skupiny Roxette. Kapela The RockSet získala za své desetileté působení na hudební scéně vynikající pověst po celé Evropě i za jejími hranicemi. Rovněž získala uznání mezinárodního funclubu originálních Roxette i samotného zakladatele Roxette Pera Gesslea. Skupina se snaží interpretovat hudbu Roxette v nejvyšší možné kvalitě, s respektem a zachováním charakteristického zvuku i vzhledu a zároveň s jistou dávkou vlastní invence a energie. A to se ukazuje jako velmi atraktivní nejen pro fanoušky Roxette, ale i pro ostatní, velmi široké publikum.

Mo/Fo Cat Clarion

KDY: Pátek 16. září ve 21 hodin

KDE: klub U Bílýho černocha



Trio kytaristy Miloše Svobody, v předchozích dekádách brázdící klubová a festivalová pódia v tuzemsku i v zahraničí pod názvem Electric Blue. Host mnoha věhlasných blues festivalů, kde vystoupil ve společných večerech za účasti světových legend žánru.

City Cross Run & Walk

KDY: Sobota 17. září od 10 hodin

KDE: start na náměstí T. G. Masaryka Česká Lípa

Sedmý ročník závodu City Cross Run & Walk je tady. Registrovat na závod se bude možné i v den závodu 17. září na Škroupově náměstí od 8:00 – 10:45. Zaregistrovat se na závod můžete osobně také o den dříve 16. 9. na recepci tenisové haly v ulici Boženy Němcové 3129, a to od 14:00 – 18:00.

Časový harmonogram akce:

8:00 - 9:00 Registrace City Cross Walk

8:00 - 9:30 Registrace a výdej startovních čísel - rodinný a dětský běh

8:00 - 10:45 Registrace a výdej startovních čísel City Cross Run – 3 km, 7 km, půlmaraton

8:00 - 9:00 Start City Cross Walk

10:00 Doprovodný program na náměstí

10:00 Start rodinného běhu

10:20 Start školních štafet 1. stupeň ZŠ

11:15 Start školních štafet 2. stupeň ZŠ

12:00 Vyhlášení školních štafet

12:30 Start 21 km

12:45 Start 3 km + 7 km

14:30 Vyhlášení vítězů - nejlepší tři muži, ženy 3 km, 7 km a půlmaraton

Rock for ZUŠ

KDY: Sobota 17. září od 14 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: vstiupné dobrovolné



Akce začíná přehlídkou studentských kapel z projektu „Škola rocku“. Za ZUŠ v České Lípě se zúčastní tradičně kapela AC/D pod vedením pana učitele Ladislava Průška, která hraje převážně klasické rockové a poprockové hity z průřezu let 70. až po současnost a svou show předvede oblíbená bubenická Hluchá parta pod vedením Vojtěcha Šeminského. Poprvé vystoupí host ze ZUŠ Mimoň - kapela D.M.D. Rockers. Dalšími hosty jsou místní populární kapela Pupíček a novinkou pražské We2 a Megaphone. Více o kapelách naleznete na facebooku ZUŠ Česká Lípa. Těšit se můžete i na zajímavé workshopy Klubu Koule NZDM Charity Česká Lípa pro děti i dospělé, skvělé občerstvení a dobrovolné vstupné.

Šermířská historie

KDY: do 15. října

KDE: galerie KC Sever Cvikov

ZA KOLIK:

Výstava cvikovského spolku historického šermu Garde v průběhu času.

Putování za památkami města

KDY: Sobota 17. září od 14 hodin

KDE: start u kostela sv. Zikmunda Stráž pod Ralskem



Třetí ročník Putování za památkami města Stráž pod Ralskem startuje u kostela sv. Zikmunda, v zahradě Gablerova domu. Na startu účastníci obdrží mapu putování s tajenkou, kterou budou v průběhu trasy vyplňovat. Letošní ročník je rozšířen o nové stanoviště, a to sklepy pod hradem a zámkem Vartenberk. Trasa je dlouhá 4 km a vhodná i pro kočárky a malé děti. Po trase bude otevřena cukrárna u Rokoských, kde se budou účastníci putování občerstvit zmrzlinou. Na jednotlivých zastávkách budou pořadatelé a účastníci zde najdou nápovědu do tajenky. V cíli čeká všechny účastníky občerstvení a pití formou samoobslužného pultu a při dobrém počasí i promítání o Stráži. Ti, kteří správně rozluští tajenku, dostanou odznak putování – letos s novým námětem. Přijďte si užít sobotní odpoledne!

Dny evropského dědictví

KDY: Sobota 17. září v 15 hodin

KDE: Sklářské muzeum Kamenický Šenov

ZA KOLIK: vstup zdarma

Tématem letošních Dnů evropského dědictví zní – Udržitelné památky, proto hlavním bodem akce v šenovském muzeu bude veřejná prezentace plánů rekonstrukce interiérů muzea, které představí studio Mjölk z Liberce, konkrétně Ing. arch Jan Mach, Ing. arch. Jan Nikendey.

Libchavský podzim

KDY: Sobota 17. září v 19 hodin

KDE: kostel sv. Jakuba Většího Horní Libchava



Skladby Antonína Dvořáka (Polednice, Holoubek) a Leoše Janáčka (Taras Bulba)přijede zahrát Severočeská filharmonie Teplice pod vedením dirigenta Jiřího Mikuly.

Hradní koncert

KDY: Sobota 17. září v 19 hodin

KDE: hrad Houska

V mimořádných hradních kulisách vám zahraje Orchestr Dvořákova kraje pod taktovkou prof. Václava Mazáčka.

Oldies party

KDY: Sobota 17. září v 19 hodin

KDE: KD Ralsko Mimoň

ZA KOLIK: 150 Kč



Retro diskotéka s DJ Martinem Dejdarem a podtitulem „Návrat do školy“.

Pohádkové putování Peklem

KDY: Neděle 18. září od 13 hodin

KDE: start v Dubici u restaurace Neptun, Česká Lípa

Tradiční dobrodružné putování Peklem s pohádkovými bytostmi a úkoly. V cíli na vás čeká sladká odměna, drobný doprovodný program a opékání buřtíků.

LEGO les

KDY: Neděle 18. září ve 14:30

KDE: dolní koupaliště Kamenický Šenov



Již tradiční pohádkové putování, které Šenov pořádá ve spolupráci s obcí Prysk. Start se nachází tentokrát v areálu preškavské požární nádrže, odkud vaše kroky povedou směrem k šenovskému koupališti, kde na vás bude čekat zasloužená odměna. Od 16:30 zde také k tanci i poslechu zahraje kapela EduRockShow. Děti i rodiče se mohou těšit na svozový Legovláček, který případně stylově vyřeší i starosti s parkováním.