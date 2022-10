Víte, jak fungují sociální služby a s čím vším mohou pomoci? Devatenáct poskytovatelů sociálních služeb v Novém Boru otevře své dveře široké veřejnosti v rámci celodenního „Orientačního běhu po sociálních službách“ v pátek 7. října. O co všechno se dokáží postarat a co pro vás mohou zařídit, se dozvíte od 10 do 18 hodin. Akci pořádá město Nový Bor. V kině se odehrají filmy se sociální tematikou pro žáky základních a středních škol a na jednotlivých stanovištích se mezi 10 a 18 hodinou představí poskytovatelé sociálních služeb. Akce je určena pro mládež od 14 let až po seniory z celého Novoborska. Pro zájemce jsou připravené mapy Nového Boru, v nichž jsou lampiony označena jednotlivá stanoviště organizací, které poskytují služby rodinám s dětmi, mládeži, seniorům, zdravotně postiženým, lidem se závislostmi či finančními potížemi. Mapa je k dispozici na webových stránkách města Nový Bor, v zářijovém a říjnovém vydání Novoborského měsíčníku a je k vyzvednutí v novoborském Turistickém informačním centru a na obecních úřadech Svazku obcí Novoborska, a to včetně doprovodného programu.V 19 hodin proběhne oficiální ukončení v divadle s koncertem pro všechny účastníky.

Jablka vzpomínek

KDY: Pátek 7. říjen od 16 hodin

KDE: Muzeum Horních vsí Náhlov, Ralsko

ZA KOLIK: vstup zdarma



V pátek prostoupí Muzeum Horních vsí v Náhlově vůně jablek a štrúdlů, neboť Geopark Ralsko zde pořádá akci Jablka vzpomínek. Součástí programu, který začne bude ochutnávka letošní úrody ze zaniklých obcí, beseda o pěstování ovoce, ukázka moštování či soutěž o nejlepší štrůdl.

(Z)Kus mě – vernisáž výstavy

KDY: Pátek 7. října v 17 hodin (do 22. prosince)

KDE: Centrum textilního tisku Česká Lípa

ZA KOLIK: 30 Kč

Zahájení výstavy prací výtvarnice, ilustrátorky a fotografky Barbory Macko. Českolipská umělkyně představí průřez širokým portfoliem své tvorby. Věnuje se převážně komiksu a ilustraci,ale poskytne divákům širší pohled do své tvorby - fotografie, ilustrace i básně.

Tančírna

KDY: Pátek 7. října v 19 hodin

KDE: sál KC Sever Cvikov

ZA KOLIK: 200 Kč



Přijďte si procvičit naučené, popovídat si s přáteli či jen tančit a tančit.

Týden knihoven s burzou knih

KDY: Sobota 8. října od 9 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa

ZA KOLIK: vstup zdarma

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se i letos zapojí do tradiční celorepublikové akce Týden knihoven. Návštěvníci se tak mohou těšit na Burzu knih, ale i na tematicky vybranou výstavu Knihy v době panování Rudolfa II. Výstava je zapůjčena z Knihovny Akademie věd ČR, věnuje se knihtisku Rudolfínského období a v galerii Jídelna bude k vidění do 31. prosince. Burza knih proběhne v galeriích Chodba a Jídelna a symbolicky tak završí probíhající Týden knihoven. Nabídka bude pestrá, od knih a časopisů přes pohlednice a kalendáře až po gramofonové desky. Pro malé návštěvníky budou připraveny dílny.

Toulky přírodou

KDY: Sobota 8. října v 10 hodin

KDE: Hubertova stezka, Česká Lípa - Svárov



Čekají vás ukázky dovedností myslivců, lesníků a všech ostatních, kteří mají rádi přírodu. Nebude chybět opékání buřtů, doprovodný program, aktivity a soutěže.

Koncert na podporu kostelních varhan

KDY: Sobota 8. října v 11 hodin

KDE: kostel sv. Bartoloměje a Panny Marie Montserratské Doksy

Římskokatolická farnost Doksy zve na varhanní improvizace Pavla Hrubeše. Vstupné dobrovolné - výtěžek bude použit na opravu varhan.

Červené barety slavily v Zákupech. První elitní útvar tu vznikl před 75 lety

!!!! ZRUŠENO !!!!



Jitka Zelenková – Znovu 70

KDY: Sobota 8. října v 19 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 350 Kč



Narozeninové turné v roce 2020 přerušila pandemie, a tak se Jitka Zelenková rozhodla, že zkrátka bude mít své kulatiny až teď, o dva roky později. Představí úspěšný koncertní program s prvotřídními muzikanty. Zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a procítěným projevem potěší své příznivce nejen osvědčenými hity jako Bez lásky láska není, Ty mně smíš i lhát nebo Máme si co říct, ale také písničkami z posledního alba Intimity i novinkovými singly Kamkoli se dáš a Vincent.

Jan Kysela

KDY: Sobota 8. října od 20 hodin

KDE: klub Píchlá nota Doksy

Jan Kysela je multižánrovým kytaristou, jehož styl hraní lze označit jako Acoustic Crossover Guitar. Patří mezi přední české hráče stylu fingerpicking! Ve své “One man show” uvádí poprockové hity, písně z oblasti jazzu, latin music, ale i blues a country. V originálních úpravách zazní i skladby J. Hendrixe, Beatles, S. Wondera, Stinga, Eagels a mnoho dalšího.

Drakiáda

KDY: Neděle 9. října od 10 hodin

KDE: louka u dostihové dráhy, Mimoň



Již 3. ročník klasické podzimní zábavy, při níž budou vyhlášeni výherci ve třech kategoriích – nejkrásnější vyrobený drak, nejvýše létající drak a nejkrásnější drak ze všech.

Běh Slavíček

KDY: Neděle 9. října od 11 hodin

KDE: Chata pod hradem, Sloup v Čechách

Závod organizuje Okrašlovací spolek Sloup. Startovat se bude z Chata pod hradem ve Sloupu v Čechách a následně se běh odehraje z převážné části na trase Sloupského vyhlídkového okruhu s nádhernou okolní přírodou a úžasnými výhledy po krajině. Běh bude následně pokračovat směrem na vrch Slavíček a z něj až do Zámecké zahrady Svojkov, kde bude zároveň i cíl. V Zámecké zahradě Svojkov budou připraveny aktivity pro děti, dětský běžecký závod a nebude chybět ani občerstvení. Opět budou připraveny skleněné medaile pro všechny účastníky a originální skleněné trofeje pro vítěze jednotlivých kategorií. Prezentace závodníků: 9 - 10:30 hodin. Start závodu: 11:00. Délka tratě: 8 km. Odvoz závodníků ze Svojkova zpět do Sloupu bude zajištěn.

Houbařská pohádka

KDY: Neděle 9. října v 17 hodin

KDE: Sýpka Lemberk



Podzimní divadelní představení pro děti sehraje Divadélko Koloběžka.