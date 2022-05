V pořadí druhý koncert pro Ukrajinu se uskuteční v Novém Boru. Je to koncert, který má podpořit ukrajinské rodiny, které do naší země uprchli před válkou. Přijďte svou účastí podpořit právě tyto rodiny. Pořádá ZUŠ Nový Bor ve spolupráci s Rodinou v centru a Kulturou Nový Bor, s.r.o. Právě žáci a učitelé zdejší ZUŠ zahrají a zazpívají spolu s ukrajinskými ženami a jejich dětmi.

Pokáč

KDY: Pátek 29. dubna ve 20 hodin

KDE: Sportovní areál PardalGroup Jablonné v Podještědí

ZA KOLIK: 370/390 Kč



Nenechte si ujít koncert populárního písničkáře, který svými hity reaguje mimo jiné i na aktuální události ve společnosti.

Čarodějnický slet v Sosnové

KDY: Pátek 29. dubna ve 20 hodin

KDE: Kulturní dům Sosnová

Přijďte (nebo přileťte) a užijte si tu skvělý čarodějnický rej za doprovodu řízného bigbítu v podání kapely DECL band. Čarodějnické masky a převleky jsou vítány.

Nostalgické jízdy s Rosničkou

KDY: Sobota 30. dubna od 9 hodin

KDE: vlakové nádraží Česká Lípa

ZA KOLIK: 200 Kč/jízda



Už tuto sobotu se můžete svézt parním vlakem v čele s lokomotivou Rosničkou z České Lípy do Mimoně, Nového Boru nebo Blíževedel. V českolipském depu bude k vidění výstava kolejových vozidel včetně parní lokomotivy z Německa A děti se mohou těšit na modelové kolejiště. První jízda parního vlaku se uskuteční z České Lípy (odjezd 12:50 hod.) do Mimoně a zpět. Druhá jízda oběma směry se koná mezi Českou Lípou (odjezd 14:15 hod.) a Novým Borem. A na závěr udělá parní vlak jízdu z České Lípy (odjezd 15:22 hod.) do Blíževedel a zpět. V prodeji budou pouze zpáteční jízdenky za jednotnou cenu 200 Kč. Děti do tří let cestují zdarma bez nároku na místo k sezení. Předprodej jízdenek není zajištěn. Z českolipského nádraží bude také zajištěna kyvadlová doprava do depa.

Čarodějnice na zámku

KDY: Sobota 30. dubna od 13 hodin

KDE: Zámek Horní Libchava

ZA KOLIK: 80 - 110 Kč

V 15:15 je na programu Čarodějnická pohádka. Navštívit můžete pohádkovou prohlídku zámku a užít si další doprovodný program. Po pohádce společně zapálíte oheň i s čarodějnicí.

Tvoření v muzeu Čtyřlístek

KDY: Sobota 30. dubna od 13 hodin

KDE: Muzeum Čtyřlístku Doksy



Přijďte v sobotu mezi 13. a 17. hodinou do Muzea Čtyřlístek a vyrobte si čarodějnici. Bude také připravena soutěž v hledání ztraceného prstenu čarodějnice Lesany. Kromě čarodějnického zpestření můžete také zhlédnout filmovou pohádku Velké dobrodružství Čtyřlístku, vyluštit zábavnou křížovku, půjčit si deskové hry se Čtyřlístkem a mnoho dalšího.

Pálení čarodějnic v Kamenickém Šenově

KDY: Sobota 30. dubna od 16 hodin

KDE: koupaliště Kamenický Šenov

Přijďte si užít odpoledne s Vašimi dětmi ve stylu Harryho Pottera, který letos slaví 20 let od prvního filmu. Zapálení vatry v 18 hodin, taneční vystoupení šenovských čarodějnic a k tanci i poslechu zahraje tradičně kapela Septima.

Pálení čarodějnic v České Lípě

KDY: Sobota 30. dubna od 15 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: 50 Kč



Oslavte po dvou letech vládních omezení lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Je pro vás připraven bohatý program plný čar a zábavy. Nebude chybět loutkové divadlo, kejklíři, kapela, program pro děti, tvořivé dílny a samozřejmě opékání buřtů.

Čarodějnice s myslivci

KDY: Sobota 30. dubna v 17 hodin

KDE: u dětského hřiště Kravaře

Po celou dobu bude hrát k poslechu a tanci kapela Pegas. Pro děti budou připravené myslivecké soutěže jako např. střelba, poznávání tlap lesní zvěře, soutěž o nejhezčí myslivecký klobouk, hod flintou. Občerstvení zajišťuje Hospoda na hřišti.

Pálení čarodějnic v Zákupech

KDY: Sobota 30. dubna od 17 hodin

KDE: koupaliště Zákupy



Na vás a vaše děti čeká kromě velké vatry a menších ohýnků, interaktivní program v podobě´pavoučí soutěže, balónkového kouzlení, strašidelného kvízu a čarodějnické diskotéky. K tanci a poslechu bude hrát kapela Diesel.

Pálení čarodějnic v Doksech

KDY: Sobota 30. dubna v 17 hodin

KDE: zámecký park Doksy

ZA KOLIK: vstup zdarma

Tradiční pálení čarodějnic v areálu dokského zámku. Zapálení hranice v 18 hodin. Nebude chybět soutěž o nejlepší čarodějnickou masku, další dětské soutěže a dobré občerstvení. Po celý večer bude hrát DJ Maršálek.

Pálení čarodějnic v Dubé

KDY: Sobota 30. dubna v 17 hodin

KDE: autokemp Nedamov



Čeká vás spousta zábavy a soutěží o sladké ceny, které si pro vás připraví hasiči. Opékání buřtíků, zábava s hudbou a tancem a soutěž o nejlepší čarodějnický kostým.

Čarodějnice v Mimoni

KDY: Sobota 30. dubna v 17 hodin

KDE: koupaliště Mimoň

Tradiční akce začne průvodem masek od zámeckého mostu na koupaliště, kde bude zapálena velká vatra i malé ohně na opékání buřtu. Chybět nebudou soutěže pro děti a také hudební vystoupení kapely Vladimir či Los Chuperos.

Pálení čarodějnic v Jablonném

KDY: Sobota 30. dubna v 18:30 hodin

KDE: koupaliště Jablonné v Podještědí



Na tradiční akci vás čeká lampionový průvod z náměstí Míru, soutěže a hry pro děti, diskotéka s Honzou Popletou a samozřejmě to, co dělá čarodějnice čarodějnicemi – spousta ohňů na opékání buřtů.

Čarodějnice

KDY: Sobota 30. dubna v 19 hodin

KDE: náměstí Osvobození Cvikov

Průvod všech čarodějů a čarodějnic startuje na náměstí odkud se přesune směrem k rybníku Veselák za zvuků hudby skupiny Řemdih. Kromě hořící vatry a možnosti si opéct buřty vás čeká čarodějná diskotéka a ohňostroj.

Májové slavnosti

KDY: Neděle 1. května od 9 hodin

KDE: náměstí Osvobození Cvikov



Čeká vás spousta hudebních vystoupení v čele s Olgou Lounovou, Pavlem Calltou, kapelou Hodiny nebo Mirem Šmajdou se skupinou Terrapie. Vystoupí novoborské mažoretky, o taneční vystoupení se postará skupina Enliven centre, zumbu zacvičí děti z DDM Cvikováček.

Svatozdislavský benefiční koncert

KDY: Neděle 1. května ve 14 hodin

KDE: Státní zámek Lemberk

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné od 50 Kč

Přijďte podpořit dobrou věc a ještě si užít hudbu v krásném zámeckém prostoru. Celý výtěžek z dobrovolného vstupného obdrží nezisková organizace Klára pomáhá z.s.

Rocker a dvě staré dámy

KDY: Neděle 1. května v 17 hodin

KDE: Kulturní dům Zákupy

ZA KOLIK: 50 Kč



Divadelní spolek Havlíček Zákupy se opět vrací na zákupské jeviště s hudební komedií Jany Pacnerové.