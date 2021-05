I díky pohlednicím putoval Mácha po světě

KDY: do 16. května

KDE: www.muzeumcl.cz

ZA KOLIK: zdarma

Další virtuální výstava českolipského muzea je věnována básníku K. H. Máchovi a jeho odkazu, který je dodnes inspirací malířům, grafikům a ilustrátorům. 23. dubna 1836 vydal K. H. Mácha vlastním nákladem lyricko - epickou báseň Máj. Prohlédněte si umělecké pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, které vás zavedou do kulis probouzející se jarní přírody, kde se odehrává tragický příběh dvou mladých lidí.

Putování k Perníkové chaloupce

KDY: Sobota 1. května

KDE: Infocentrum Kravaře,

ZA KOLIK: zdarma



Jelikož se stále nemůže potkávat více lidí a tudíž nemůže proběhnout klasické Čarodějnické rejdění, připravili si pro vás v kravařském infocentru Putování k Perníkové chaloupce. Spočívá v tom, že rodiny s dětmi projdou označenou trasu, splní úkoly a na konci v Perníkové chaloupce obdrží dáreček za statečnost. Na akci je třeba se objednat, číslo najdou zájemci na www.kravarecl.cz, bude vám přidělen konkrétní čas startu, aby se nevytvářely velké skupiny lidí.

Moje kino live – kino Máj

KDY: viz program

KDE: www.kulturadoksy.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Nejpozději hodinu před začátkem projekce zakoupíte vstupenku na www.kulturadoksy.cz. Nejpozději 30 minut před začátkem projekce pak obdržíte e-mail s odkazem na stream. Kromě projekce samotné je je k dispozici půl hodiny před a půl hodiny po filmu chat, kde si můžete popovídat s ostatními diváky.

Program:



Čtvrtek 29. 4. ve 20:30: Služebníci

Pátek 30. 4. ve 20:30: Léto 85

Sobota 1. 5. ve 20:30: Šarlatán

Neděle 2. 5. ve 20:30: Berani

Pohádka do dlaně

KDY: Sobota 1. května od 8 hodin (do neděle 2. května, 20 hodin)

KDE: YouTube kanál Naivního divadla Liberec

ZA KOLIK: zdarma



Zbrusu nový záznam pohádky, která je věnována koloběhu ročních období v přírodě bude opět k dispozici na youtube a facebooku divadla po celý víkend.

Online: Kuba – včera a dnes

KDY: Neděle 2. května od 20 hodin

KDE: facebook Kulturního centra Vratislavice

ZA KOLIK: 99 Kč



Kuba, známá destinace v Karibiku, kterou turisté navštěvují pro její pláže, rum, doutníky a celkové fluidum. Jaká je Kuba a jaká je aktuální situace v zemi? Jak se vypořádala s pandemií Covidu-19 a jaké ekonomické změny na ostrově probíhají? To a ještě o mnoho více se dozvíte v přednášce Lubora Kučery.

Čarodějnická stezka

KDY: Pátek 30. dubna (do 14. května)

KDE: město Dubá

ZA KOLIK: zdarma



Nouzový stav sice skončil, ale nadále pokračují opatření, díky kterým určitě letošní Čarodějnice neproběhnou standardně. Všichni doufají, že to je naposled a v Dubé nelení a po úspěšné Velikonoční stezce přichystali také tu s tématikou čarodějnic. Vydejte se na tajuplnou cestu plnou dobrodružství a úkolů a sestavte podle indicií kouzlo, kterým změníte všechny strašidelné čarodějnice na ty hodné. Připraveny budou dvě varianty: lehčí fialová a těžší červená. Stezka má deset stanovišť. Start stezky je na Masarykově náměstí, kde budou k dispozici potřebné mapky a křížovka.

Pančava - poznejte nejvyšší vodopád u nás

TIP NA VÝLET

KDE: Špindlerův Mlýn

ZA KOLIK: zdarma



U Špindlerova Mlýna najdeme nejvyšší vodopád v České republice, 148 metrů vysoký kaskádovitý Pančavský vodopád. Nachází se v Krkonošském národním parku, přibližně 1 km jižně od Labské boudy. U vodopádu je tzv. Ambrožova vyhlídka, ze které je hezký výhled do širokého okolí.

Zoo v Děčíně láká na vzácné druhy

KDY: každý den od 8 do 18 hodin (v květnu do 19 hodin)

KDE: Děčín, Žižkova ulice

ZA KOLIK: 70 - 130 Kč



V Děčíně je jedna z nejkrásnějších zoologických zahrad u nás, a to hlavně díky prostředí lesoparku. Otevřen je nyní pouze venkovní areál. Ptačí dům a Expozice Rajské ostrovy zůstávají uzavřeny. I tak stojí děčínská zoo za návštěvu. Návštěvníkům nabízí netradiční pohled do světa zvířat, ale také netradiční hry pro děti i dospělé. Otevřeno denně od 8 do 18 hodin.