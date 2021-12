Každoroční Mikulášské představení opět proběhne v kulturním domě Crystal a nebude chybět dopolední program pro mateřské a základní školy, ani pro veřejnost. Máte možnost přinést si vlastní balíček označený jménem svého dítěte. Pořádá DDM Libertin.

Výstava betlémů

KDY: do 31. prosince, v sobotu otevřeno od 9 do 12 hodin

KDE: galerie kulturního centra Sever



Výstava betlémů různých velikostí i materiálů potrvá do konce roku.

Otevřená sobota

KDY: Sobota 4. prosince od 9 do 12 hodin

KDE: DDM Libertin Česká Lípa

ZA KOLIK: 20 - 50 Kč

Tradiční Otevřená sobota je zpět. Navštivte zvířátka v Zookoutku a nebo si přijďte pohrát do JOJO Klubu. Připravena bude Vánoční dílnička s ochutnávkou cukroví. Součástí Otevřené soboty je i keramická dílna, která je vám k dispozici. Vyrobit si můžete hrníček, talířek nebo cokoliv, co vás napadne.

Adventní prohlídky

KDY: Sobota 4. a neděle 5. prosince od 10 hodin

KDE: Zámek Zákupy

ZA KOLIK: 100 - 200 Kč



Přijďte si užít na zámek mimořádné zimní prohlídky vánočně vyzdobených interiérů. Prohlídky probíhají do 14 hodin.

Advent v Levandulové bylinkové zahradě

KDY: Sobota 4. prosince od 14 hodin

KDE: Levandulová zahrada Dřevčice

Čeká vás vyrábění dárků, drobný prodej, procházka bylinkovou zahradou a drobné občerstvení.

Čertovské rejdění

KDY: Sobota 4. prosince od 16 hodin

KDE: náměstí Republiky Doksy



Motoklub Kocheři Doksy zve na průvod čertů a čertic, na diskotéku čertíka Kokošky a skvělé občerstvení. Každá maska obdrží malý dárek.

Klub zvídavých dětí z České Lípy vyrazil na výlet do obory ve Skalici

Jak čerti pekli cukroví

KDY: Sobota 4. prosince od 16 hodin

KDE: DK Ralsko Mimoň

ZA KOLIK: 30 Kč

Divadlo pro děti s mikulášskou nadílkou. Balíčky pro děti zakoupilo Město Mimoň.Pokud chcete dát dítěti navíc svůj balíček, označte ho jménem a příjmením a doneste buď do Městské knihovny nebo v tašce před představením.

Adventní benefiční koncert

KDY: Sobota 4.prosince v 16 hodin

KDE: kostel sv. Bartoloměje Doksy



Na koncertu vystoupí pěvkyně Markéta Halířová Bechyňová, houslistka Jitka Zajkrová a varhaník Pavel Hrubeš. Zazní krásné melodie oslavující vánoční čas. Výtěžek z koncertu bude poukázán na opravu varhan v kostele sv. Bartoloměje v Doksech.

Čertovská nádraží

KDY: Neděle 5. prosince od 14 do 17 hodin

KDE: nádraží Kamenický Šenov (a Česká Kamenice)

Mikulášská akce na nádražích v České Kamenici a Kamenickém Šenově s jízdami motoráčkem s připojeným služebním vagonem. Odjezdy motoráčku jsou z České Kamenice v 14:00, 15:00 a 16:00, zpět z Kamenického Šenova v 14:30, 15:30, 16:30. V infocentru v České Kamenici budou připraveny výtvarné dílničky.

Mikuláš v kostele

KDY: Neděle 5. prosince od 15 hodin

KDE: kostel sv. Alžběty Cvikov



Na děti bude čekat Mikuláš, který je obdaruje. Pro rodiče to znamená přinést zadním vchodem nadílku pro své děti, které jim u oltáře Mikuláš předá. Cestou zpět si prohlédněte betlém.

Adventní plavby po Máchově jezeře

KDY: neděle 5. prosince v 16 a 17:30 hodin

KDE: přístaviště Doksy

ZA KOLIK: 190 Kč/ děti do 15 let zdarma

Při nástupu na loď Máj na vás dýchne ta pravá vánoční atmosféra. Během plavby si můžete poslechnout a zazpívat tradiční vánoční koledy v doprovodu muzikanta. Na palubě vás zahřeje nejen prima nálada, parta dobrých přátel, ale i šálek horkého svařeného vína nebo teplého čaje, který je v ceně lodního lístku. Plavba v 17:30 hodin se uskuteční pouze v případě minimálního počtu 30 osob.

2. adventní koncert

KDY: Neděle 5. prosince v 17 hodin

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie Nový Bor

ZA KOLIK: 100 Kč



Předvánoční koncert v atmosféře krásného kostela.