Všudybud na sezení

KDY: Pátek 4. června od 18:30 a sobota 5. června od 18 hodin

KDE: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

ZA KOLIK: 150 Kč za den

Multižánrový hudební festival spolku Progres pro čtyři interprety na jednom pódiu – v pátek to budou Vasilův Rubáš, Hippie Chippies, Madhouse Express a Candát, v neděli pak zahrají Vepřové komety, Purplefox Town, Kluk z Husovky a Koňe a prase. Více čtěte ZDE: Oblíbený českolipský Všudybud bude, hlásí pořadatel festivalu

Den dětí na zámku

KDY: Sobota 5. června ve 13 hodin

KDE: zámek Horní Libchava

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Konečně se otvírají zámky a shodou náhod v době, kdy se slaví mezinárodní den dětí. Můžete si ho s ratolestmi užít na zámku v Horní Libchavě, kde si děti s rodiči až do 17 hodin mohou projít stezku plnou záhad a úkolů, kde potkají také pohádkové bytosti. V 15:15 začíná na nádvoří velká pohádka a o mlsné jazýčky se po celou dobu akce postará zámecká pekařka se svými dobrotami. Pokud se v 15:15 chystáte na pohádku, je potřeba si přinést nebo na pokladně podepsat čestné prohlášení o negativním testu na covid za všechny členy rodiny ve věku nad 6 let, o prodělané nemoci nebo mít s sebou certifikát o očkování. Mimo pohádku budou probíhat také historicko-etnografické prohlídky zámku dle zájmu.

Lord Bishop

KDY: Pátek 4. června ve 21 hodin

KDE: klub U Bílýho černocha Česká Lípa

„Jsem dost mladý, abych rock´n´roll ještě mohl hrát a dost starý, abych ho už uměl hrát!“ říká Lord Bishop, záhadný a nenapodobitelný dvoumetrový kytarista z newyorského Bronxu. V jeho rock´n´rollu je syrový rock, taneční funky, emotivní blues, drzý punk a kouzla voodoo. Na jeho koncertech všichni tancují a on svou kytaru drásá jako by Hendrix jel na Harleji. Lord Bishop je na pódiu dravá šelma. Je jako Jimi Hendrix, Lemmy a James Brown v jedné osobě.

Tradiční dětský den netradičně

KDY: Sobota 5. června

KDE: zámek, infocentrum, Muzeum Čtyřlístku Doksy

ZA KOLIK: zdarma



K příležitosti Dne dětí jsme se v Doksech rozhodli, že místo davových oslav, které nejsou příliš v souladu s epidemiologickou situací, zahájí provoz nové zábavné poznávací hry pro celou rodinu. Hra vás provede po Třeskoprskách (Doksech), a navíc díky ní pomůžete dopadnout dlouho hledaného zloducha Kazimíra Zádrhela. Vyzvedněte si herní plán v informačním centru nebo přímo v Muzeu Čtyřlístek. Podaří-li se vám vypátrat, kde se skrývá Zádrhel, odměna vás nemine. V sobotu 5. června navíc také konečně otevírá Muzeum Čtyřlístek a tento den bude mít každé dítě vstup do muzea zdarma.

Pohádkový les

KDY: probíhá do 6. června

KDE: u mateřské školky Dubá

ZA KOLIK: zdarma

Netradiční Pohádkový les má podtitul Putování za zakletou princeznou a děti s učitelkami ho připravili pro všechny, kteří nechtějí přijít o oslavy Dne dětí. Na putování potřebujete s sebou tužku, jinak to, co na každý výlet do přírody.

Den dětí

KDY: Neděle 6. června ve 14 hodin

KDE: koupaliště Mimoň

ZA KOLIK: zdarma



Kromě programu, ve kterém se můžete těšit na minizoo, balónkovou Adélu či Honzu Popletu, budou pro děti připraveny hry, soutěže a malování na tvář a chybět nebude samozřejmě občerstvení a stánek s cukrovou vatou. Sledujte www.kulturamimon.cz, kde najdete aktuální informace týkající se opatření při návštěvě kulturních akcí.

Vydejte se na zámky

KDY: úterý - neděle

KDE: zámky Zákupy, Lemberk, Sychrov, Grabštejn, Hrubý Rohozec, Frýdlant

Na začátku června konečně otevřely své brány také zámky a jejich interiéry. Třeba s otevřením zámku Zákupy pro veřejnost zde byl zároveň zahájen i celoroční provoz, neboť je zde nachystána i Zimní trasa. Zámek Zákupy bude tak v Libereckém kraji vedle stávajícího Sychrova druhým, celoročně zpřístupněným objektem v rámci NPÚ. S prvním červnovým dnem otevřely také zámky Lemberk a Hrubý Rohozec. V sobotu 5. června startuje turistická sezona na Frýdlantu, kde se ještě tento týden natáčela pohádka, a také na Grabštejně, kde start sezony oddálily archeologické práce.

Kino v Mimoni začíná promítat

KDY: viz. program

KDE: DK Ralsko Mimoň



Pátek 4. 6. v 17:30: Země nomádů

Pátek 4. 6. ve 20:00: Smečka

Sobota 5. 6. V 17:30: Bábovky

Sobota 5. 6. ve 20:00: Napětí